Jesús Martínez Salvador, durante la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno en la que se aprobaron los presupuestos. Pardo

El Ayuntamiento de Gijón aprueba un presupuesto «ambicioso y realista» de 430,9 millones de euros

Jesús Martínez Salvador destaca que «servirá para consolidar los principales proyectos de la ciudad, muchos de ellos dibujados en el PGO de 2019»

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 19:09

Tras semanas de negociación interna y ajustes para garantizar en todas las áreas un crecimiento de gasto acorde con los límites que marca la ley ... de estabilidad, la junta de gobierno aprobó ayer de manera definitiva un proyecto de presupuestos municipales para 2026 que su portavoz, Jesús Martínez Salvador, definió como «muy ambicioso pero realista» y que servirá para «consolidar los principales proyectos de la ciudad, a través de su ejeción». Recordó que «muchos de esos proyectos se dibujaron bajo un gobierno de Foro a través del Plan General de Ordenación de 2019, y ahora nos toca trabajar para su desarrollo». Y añadió que «este presupuesto, que es una vez más el más alto de la historia, permitirá seguir con la transformación más importante que va a vivir Gijón en 50 años». Destacó además el «equilibrio financiero» de las cuentas, así como un nivel de deuda que, con 104,5 millones de euros, está «muy por debajo» del tope del 110% que permite la ley.

