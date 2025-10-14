El Ayuntamiento de Gijón aprueba un presupuesto «ambicioso y realista» de 430,9 millones de euros

Tras semanas de negociación interna y ajustes para garantizar en todas las áreas un crecimiento de gasto acorde con los límites que marca la ley ... de estabilidad, la junta de gobierno aprobó ayer de manera definitiva un proyecto de presupuestos municipales para 2026 que su portavoz, Jesús Martínez Salvador, definió como «muy ambicioso pero realista» y que servirá para «consolidar los principales proyectos de la ciudad, a través de su ejeción». Recordó que «muchos de esos proyectos se dibujaron bajo un gobierno de Foro a través del Plan General de Ordenación de 2019, y ahora nos toca trabajar para su desarrollo». Y añadió que «este presupuesto, que es una vez más el más alto de la historia, permitirá seguir con la transformación más importante que va a vivir Gijón en 50 años». Destacó además el «equilibrio financiero» de las cuentas, así como un nivel de deuda que, con 104,5 millones de euros, está «muy por debajo» del tope del 110% que permite la ley.

El presupuesto consolidado, que engloba todo el sector público de participación plenamente municipal, asciende a 430,9 millones, que representan un 4,15% más que hace un año –la cifra se elevaría hasta los 433,6 millones si se incluyen las cuentas de Cementerios de Gijón y el Centro de Transportes, donde el Ayuntamiento tiene la mitad de las acciones–. Al Ayuntamiento propiamente dicho le corresponden 309,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,1%. La Fundación Municipal de Servicios Sociales manejará 31,5 millones de euros (sube un 7,6%) ; la de Cultura, 17,4 millones (3%); y el Patronato Deportivo Municipal, 19,1 millones (3,8%). En lo que respecta a las empresas municipales, que ya han aprobado en sus respectivos consejos de administración sus previsiones de ingresos, gastos e inversión para 2026, Emulsa presenta un presupuesto de 57,1 millones (3,8%); la Empresa Municipal de Aguas, 42,4 (14%); EMTUSA, 37,7 millones (4,7%); la Empresa Municipal de Vivienda, 7,6 millones (9,1%); Divertia, 9,2 millones (7,3%) y Petsa, que engloba la actividad de promoción económica de Impulsa y la de turismo de Visita Gijón, 8,2 millones (4,7%).

1.100 trabajadores municipales

En las cuentas del Ayuntamiento el principal capítulo de gastos, con 117,4 millones de euros y un incremento del 3%, es el de transferencias corrientes, en el que se incluyen todas las aportaciones a las empresas municipales y organismos autónomos (106 millones, a los que se suman otros 2,5 millones de transferencias de capital para inversiones), así como las partidas para sostener más de un centenar de convenios nominativos con entidades.

Los gastos de personal, para hacer frente a los costes de una plantilla de más de 1.100 personas, aumentan un 1,3% y alcanzan los 77.2 millones de euros, casi una cuarta parte del total del presupuesto. Y otro 18% corresponde a los denominados gastos corrientes –desde la luz, los seguros y la realización de estudios a otros trabajos externos como los del mantenimiento viario (3,9 millones), el servicio de bicicletas (554.900) o la recogida de animales (297.000)–.

El presupuesto dedicará a inversiones 34,5 millones (un 6,8% más), con partidas destacadas para las obras de rehabilitación de colegios ya en marcha (6,8 millones) o el inicio de las obras del Centro de Arte Tabacalera (2,5 millones) y el plan de vías (1,4 millones), y a las que hay que sumar las inversiones de las empresas municipales. Y en el apartado de deuda se reducen las previsiones de amortización (16,3 millones) y pago de intereses (1,8 millones) al haberse amortizado de manera anticipada este año un importante montante de los préstamos vigentes.

Coincidiendo con su aprobación en la junta de gobierno, se dio inicio a un plazo de presentación de enmiendas por parte de la oposición que se prolongará hasta el 28 de octubre. Este viernes, además, dará comienzo la ronda de comparecencias de los concejales del gobierno en la comisión de Hacienda para informar en detalle sobre las cuentas de sus respectivas áreas. El Pleno para la aprobación del presupuesto está previsto para el 14 de noviembre, con un margen suficiente para que, superada la fase de información pública, pueda estar en vigor el 1 de enero.