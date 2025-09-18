El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Inicio de los trabajos de ampliación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la avenida de la Pecuaria y su entorno. DAMIÁN ARIENZA

La Empresa Municipal de Aguas de Gijón marcará en 2026 un récord de inversión con 15,2 millones de euros

Incluyen las actuaciones para digitalizar el control del agua, las nuevas redes de la Pecuaria y la impermeabilización del Canal del Molín

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:10

La Empresa Municipal de Aguas, que preside del concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, prevé alcanzar el próximo año una cifra récord de ... inversiones, con 15,2 millones de euros dedicados a obras y otras actuaciones encaminadas a la mejora, ampliación y modernización de sus redes. El refuerzo de las instalaciones de abastecimiento y saneamiento que discurren bajo la avenida de la Pecuaria y el desarrollo del proyecto Arrudos 100 para la digitalización del ciclo del agua aglutinarán la mayor parte de estas partidas, aunque también habrá partidas destacadas como la destinada a la instalación de contadores de telelectura o la ampliación del saneamiento en La Pedrera.

