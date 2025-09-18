La Empresa Municipal de Aguas de Gijón marcará en 2026 un récord de inversión con 15,2 millones de euros

La Empresa Municipal de Aguas, que preside del concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, prevé alcanzar el próximo año una cifra récord de ... inversiones, con 15,2 millones de euros dedicados a obras y otras actuaciones encaminadas a la mejora, ampliación y modernización de sus redes. El refuerzo de las instalaciones de abastecimiento y saneamiento que discurren bajo la avenida de la Pecuaria y el desarrollo del proyecto Arrudos 100 para la digitalización del ciclo del agua aglutinarán la mayor parte de estas partidas, aunque también habrá partidas destacadas como la destinada a la instalación de contadores de telelectura o la ampliación del saneamiento en La Pedrera.

La cifra incluida en el proyecto de presupuestos para 2026, que el consejo de administración de la EMA votará el próximo miércoles, representa un incremento de 4,5 millones con respecto a la inversión aprobada para este año, que ascendía a 10,3 millones. Está también un 40,6% por encima de la media del presupuesto para inversiones de las cuentas aprobadas en los últimos cinco años (10,8 millones). La cifra más alta en este periodo habían sido los 12,1 millones de euros de 2020.

Los trabajos que acaban de dar comienzo en la avenida de la Pecuaria tienen como objetivo aumentar la capacidad de abastecimiento en una zona en plena expansión (ampliación del Parque Científico, ampliación del hospital de Cabueñes, futura residencia de estudiantes y la previsión de nuevos desarrollos residenciales), así como separar en la red de saneamiento las aguas fecales de las pluviales, para que estas últimas se desvíen directamente al cauce del Peñafrancia sin necesidad de sobrecargar la red de colectores. La partida para estas obras en los presupuestos de 2026 asciende a 5,1 millones de euros, que representan más de un tercio de la inversión total prevista por la empresa municipal.

Su presupuesto de ingresos y gastos ascenderá a 27,7 millones de euros, con un crecimiento del 1,5%

Otros 3,3 millones corresponden a actuaciones vinculadas al proyecto Arrudos 100, una iniciativa que cuenta con financiación de fondos europeos y que tiene como objetivo lograr un mayor control de todo el ciclo del agua. A este mismo consejo de administración va, por ejemplo, el suministro e instalación, por 532.490 euros, de 28 «sondas multiparamétricas» que permitan medir en tiempo real (cada hora) aspectos como la turbidez, la temperatura y el PH del agua y otros dispositivos como 45 sensores de nivel y otros tantos radares de velocidad para calcular el caudal circulante. También entran dentro del ámbito de la digitalización, aunque al margen de ese proyecto, otros 950.000 euros para la instalación de contadores de telelectura.

Torcuato Fernández-Miranda

A las obras de renovación y reordenación de las redes de abastecimiento y saneamiento del entorno de Torcuato Fernández-Miranda, que acaban de ser adjudicadas a la empresa Asturviesca con un plazo de ejecución de diez meses, irán el próximo año 850.000 euros. Y habrá 975.000 para las obras que competen a la EMA en el proyecto de remodelación del entorno de La Serena y La Escuelona. Para la ampliación de las redes de saneamiento en la parroquia de La Pedrera habrá 800.000 euros y otros 600.000 para seguir extendiendo estos sistemas en otros puntos de la zona rural.

El proyecto presupuestario recoge además una partida de 1,2 millones de euros para «actuaciones conjuntas a definir con Obras Públicas y Medio Ambiente y que desde esta última concejalía aspiran a dedicar a las obras de impermeabilización del canal del Molín, desde La Camocha hasta las inmediaciones del parador de turismo. Esta conducción, que debería servir para renovar de manera constante el agua de los estanques del parque de Isabel la Católica, pierde actualmente casi un 90% del agua que discurre por ella.

Al margen de las inversiones, el presupuesto contempla gastos por 27,7 millones de euros (un 1,5% más que este año), de los que 10,6 millones corresponden a personal, 6,4 a amortizaciones y 5,6 a suministros.