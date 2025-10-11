Las tasas por obras en Gijón caerán de 15,6 a 7,5 millones «por los retrasos de las grandes obras estatales»

El Ayuntamiento sigue superando trámites de cara a la aprobación en la junta de gobierno del próximo martes su propuesta de presupuestos municipales para 2026, ... y el documento acaba de recibir el visto bueno de la Intervención General, que destaca en un informe que el proyecto que tramita la Concejalía de Hacienda «refleja una situación de equilibrio financiero y una estructura de ingresos y gastos coherente con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».

Entre sus conclusiones señala que los ingresos corrientes consolidados –esto es, los correspondientes tanto al Ayuntamiento como a las empresas municipales y organismos autónomos– «son suficientes para cubrir los gastos corrientes y las amortizaciones de deuda». Y también remarca la existencia de un ahorro neto positivo de 3,1 millones de euros «que evidencia la capacidad del Ayuntamiento y sus entes dependientes para atender las obligaciones financieras y financiar parte de las inversiones con recursos ordinarios». Añade que la deuda, que para inicios de 2026 se estima en 104,5 millones de euros está muy por debajo del límite del 110% que marca la ley de Haciendas Locales, así como que el nuevo préstamo de 25 millones de euros que se prevé solicitar para la financiación de inversiones «no compromete la sostenibilidad financiera».

En el repaso de este informe por los diferentes capítulos presupuestarios llama la atención el descenso previsto en los ingresos procedentes del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que caen un 51,9%, más de la mitad, pasando de los 15,6 millones que venían recogidos en el presupuesto de este año a tan solo 7,5 millones. «El proyecto justifica este ajuste en el retraso en la ejecución de grandes proyectos promovidos o financiados por la Administración del Estado», señala el informe de la Intervención. Y añade que esta circunstancia ya «se refleja en el nivel de ejecución de este ejercicio», que está en lo que respecta a este impuesto está en el 38%, por lo que «la estimación efectuada puede considerarse prudente en el actual contexto de desarrollo de las inversiones previstas».

Universidad Europea

Recuerda el Ayuntamiento que «las oscilaciones significativas en la recaudación de este impuesto se encuentran estrechamente relacionadas con la ejecución de proyectos de inversión de gran envergadura, cuya programación condiciona de forma directa la evolución anual de este capítulo». Y si bien son escasas las esperanzas con respecto a grandes actuaciones aún pendientes en la ciudad por parte del Gobierno central, el informe sí hace referencia a dos inversiones privadas «de especial relevancia» que no se han incorporado en las previsiones de ingresos a la hora de realizar los cálculos pero, que de salir adelante, «podrían suponer un aumento sustancial de la recaudación»: la planta de Zima para la fabricación y ensamblaje de bases de aerogeneradores marinos y el proyecto Asturias H2 Valley que promueve EdP en sus instalaciones de Aboño.

Por la «enajenación de inversiones reales», apartado que no reportó ningún ingreso en 2024 ni 2025, consta la entrada a las arcas municipales de 2,7 millones de euros, correspondientes a la venta de la primera de las parcelas de la Pecuaria a la Universidad Europea.