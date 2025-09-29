El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La remodelación de Tabacalera, una de las grandes apuestas de inversión en 2026. D. A.

Carmen Moriyón ve en el presupuesto municipal de 2026 los «cimientos» para que Gijón «lidere el norte»

La junta de gobierno de Gijón votará a mediados de octubre un proyecto que alcanza un consolidado de 430,9 millones y con una deuda inferior al 50%

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 06:30

Este presupuesto permitirá consolidar los cimientos de un Gijón completamente transformado y en posición de liderar «el norte de España», señala la alcaldesa, Carmen Moriyón ... , en la memoria que acompaña el proyecto presupuestario municipal para 2026 y que la junta de gobierno prevé aprobar dentro de dos semanas. Como adelantó EL COMERCIO, el Ayuntamiento manejará el próximo año una cifra que roza los 310 millones de euros. En concreto serán 309,9 euros, cantidad que aumenta hasta los 430,9 millones de euros en el caso del presupuesto consolidado, en el que también computan las cuentas de los tres organismos autónomos (Fundación Municipal de Servicios Sociales, Fundación Municipal de Cultura y Patronato Deportivo Municipal) y de las empresas municipales (EMA, EMTUSA, Emulsa, Petsa, Emvisa y Divertia), que estos días están aprobando ya en sus respectivas juntas rectoras y consejos de administración sus correspondientes previsiones de ingresos y gastos para el próximo año (hoy lo harán la Fundación de Cultura y el PDM).

