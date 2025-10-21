Los Campos juzga la escuela de 0 a 3 años «un recurso básico para que no muera el colegio»

Obras de reforma del colegio Los Campos, que están al 40% de ejecución y deberían finalizar en junio de 2026.

No será en esta segunda fase del proyecto de Escuelines del Principado, pero la Consejería de Educación no descarta que en el colegio Los Campos acaba habiendo una escuela de 0 a 3 años en el futuro, cuando se lleven a cabo las fases 3 y 4 de esta red de centros infantiles. Así lo explicaron a EL COMERCIO fuentes de la consejería después de que su titular, Eva Ledo, anunciara el pasado lunes, tras reunirse con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, que el proyecto de Los Campos se caía de esta segunda fase al ser incompatible con las obras de reforma que el Ayuntamiento está llevando a cabo en el centro, y que se alargarán al menos hasta junio de 2026.

En su lugar, Educación habilitará dos aulas de 0 a 3 años en el colegio Rey Pelayo y otras dos en el colegio Santa Olaya.

Para que Los Campos cuente con este recurso, que las familias consideran primordial «para que no muera el colegio», habrá que esperar a la apertura de las cinco escuelas infantiles que, se espera, abrirán de aquí a un año. Empezando por la del colegio Asturias, que será inaugurada en noviembre; y siguiendo por las de Montevil, cuyas obras empezarán antes de que acabe el año; las del Rey Pelayo y Santa Olaya anunciadas el lunes, y que se pretende estén en obras en 2026, y la que está construyendo el Ayuntamiento de Gijón en El Llano.

Entre las cinco suman diecisiete unidades. El número de plazas en cada una de ellas variará en función de la edad de los alumnos. El número máximo por aula es de ocho niños y niñas de 0 años; trece de un año y dieciocho de dos años.

Educación aguardará a la apertura de las cinco nuevas escuelas previstas para ver si hay demanda suficiente para más centros

Si una vez incorporadas esas diecisiete nuevas unidades a la red de centros de 0 a 3 años de Gijón sigue habiendo lista de espera, la Consejería de Educación abrirá nuevas escuelinas en colegios públicos que cuenten con espacio suficiente para ello. «Y Los Campos estaría en puestos de salida porque ya tiene proyecto», insistieron las mismas fuentes.

Las familias, «muy enfadadas»

La respuesta de la consejería no rebaja el elevado grado de enfado de las familias de colegio ante la evidencia de que se quedan sin escuela infantil «cuando ya parecía que era factible». La presidenta del AMPA, Silvia Lodos, recuerda que «llevamos cinco años esperando por un centro que nos vendría genial para recuperar matrícula». El traslado al colegio Asturias, en el Polígono de Pumarín, debido a la imposibilidad de que la actividad docente conviviera este curso con las obras de reforma integral que se están ejecutando en el edificio de la calle Enrique Martínez, en el centro de Gijón, es la causa directa, apunta Lodos, de que se hayan perdido treinta matrículas.

«No hace ni seis meses que estábamos en plena campaña para recoger inscripciones para la escuela de 0 a 3 años, que conseguimos siete, y ¿ahora nos vienen con que no se puede hacer por culpa de las obras? Son excusas», se queja la presidenta de la AMPA, que cree que la reforma y las obras para la escuela infantil 'Los Trebeyos' –con tres unidades– podrían haber coincidido en el tiempo «o iniciar la de la escuela cuando terminen las del colegio». «Nos ningunean», lamenta.

Próximas escuelas de 0 a 3 años en Gijón El Llano Proyecto municipal. El nuevo edificio tendrá seis aulas. Está previsto que las obras terminen en septiembre de 2026. La inversión asciende a 4,3 millones de euros.

Colegio Asturias Proyecto de la Consejería de Educación que prevé inaugurar en la primera quincena de noviembre. 'Los nuberinos' tendrá tres aulas. Ha costado 372.529 euros.

Colegio Montevil Proyecto de la consejería. Tendrá cuatro unidades. Las obras comenzarán antes de fin de año y durarán cuatro meses. El presupuesto son 312.842 euros.

Colegio Rey Pelayo Proyecto de la consejería. Tendrá dos unidades. Las obras comenzarán el próximo año y durarán cuatro meses.

Colegio Santa Olaya Proyecto de la consejería. Tendrá dos unidades. Las obras comenzarán el próximo año y durarán cuatro meses.