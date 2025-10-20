El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La consejera de Educación, Eva Ledo, y la alcaldesa, Carmen Moriyón. José Simal
Educación en Asturias

El Principado replantea las escuelas infantiles en Gijón: no en el colegio Los Campos y sí en el Rey Pelayo y el Santa Olaya

El colegio de Nuevo Roces «abrirá en septiembre», promete la consejera de Educación pese a que el fin de las obras vuelve a retrasarse, ahora «a abril»

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:50

Comenta

La red de escuelas infantiles, las que acogen a niños y niñas de 0 a 3 años, crecerá en Gijón con dos nuevos centros. Los ... que la Consejería de Educación habilitará en los colegios Rey Pelayo –ubicado en la avenida de la Constitución– y Santa Olaya –en El Natahoyo– y que, según la consejera, Eva Ledo, «tendrán muy buena acogida» porque, justificó, «van a poder cubrir una demanda de alumnado importante». Ambos proyectos vienen a compensar el que estaba previsto ejecutar en el colegio Los Campos y que ahora se cae de la planificación de la consejería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

