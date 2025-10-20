El Principado replantea las escuelas infantiles en Gijón: no en el colegio Los Campos y sí en el Rey Pelayo y el Santa Olaya

La red de escuelas infantiles, las que acogen a niños y niñas de 0 a 3 años, crecerá en Gijón con dos nuevos centros. Los ... que la Consejería de Educación habilitará en los colegios Rey Pelayo –ubicado en la avenida de la Constitución– y Santa Olaya –en El Natahoyo– y que, según la consejera, Eva Ledo, «tendrán muy buena acogida» porque, justificó, «van a poder cubrir una demanda de alumnado importante». Ambos proyectos vienen a compensar el que estaba previsto ejecutar en el colegio Los Campos y que ahora se cae de la planificación de la consejería.

Eva Ledo, que, junto al director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, se reunió ayer en Gijón con la alcaldesa, Carmen Moriyón, explicó que «no se puede llevar a cabo por culpa de una serie de obras que ha habido que acometer». Se refería a la rehabilitación que se está ejecutando desde principios de año en el centro educativo de la calle Enrique Martínez y que este curso ha obligado a desplazar a sus poco más de cien estudiantes al colegio Asturias.

Con el «cambio» planteado, se pasará de las «tres unidades» previstas en Los Campos a las cuatro que sumarán el Rey Pelayo y el Santolaya (dos cada centro). Serán, como máximo, 72 plazas. Según apuntó, se empezará a trabajar ahora en los proyectos (ya se ha encargado su redacción) con la idea de iniciar las obras «a principios del próximo año». La duración estimada de los trabajos es de cuatro meses. Comenzarán a funcionar ya integradas dentro de la red autonómica de Escuelines. La integración del resto, de titularidad municipal, llevará más tiempo toda vez que Gijón, «por población, será de las que entren dentro de los últimos plazos».

Según detalló posteriormente la consejería en un comunicado, se ha elegido «como alternativa» al proyecto de Los Campos los colegios Rey Pelayo y Santa Olaya «debido a que disponen de espacio suficiente en sus instalaciones para ubicar una escuelina autonómica y, además, están ubicados en dos zonas de expansión de la ciudad. En el caso del segundo, además, se añade que no existe ninguna escuela municipal de 0 a 3 años en el entorno. Y en del Rey Pelayo, se ha valorado también que la escuelina pueda impulsar la matriculación en el centro, que sufrió un desalojo temporal por el hundimiento de una planta».

Colegios Asturias y Montevil

También anunció Ledo que la escuela infantil Los Nuberinos, situada en el colegio Asturias –en el Polígono de Pumarín– abrirá en «la primera quincena de noviembre», tras una inversión de 372.529 euros, mientras que la obra de la escuela de 0 a 3 años del colegio Montevil, que tendrá tres unidades, «está adjudicada y próxima al comienzo». El plazo de ejecución son cuatro meses. La inversión: 312.842 euros.

Ledo cifró en cerca de 18'7 millones de euros la inversión de la consejería en infraestructuras educativas en el concejo de Gijón en los dos últimos años. El grueso, 16,5 millones, se los lleva la obra del nuevo colegio de Nuevo Roces, un centro educativo largamente demandado por el barrio y que Ledo garantizó que abrirá sus puertas con el inicio del próximo curso. «Tenemos el compromiso de abrirlo en septiembre del año que viene». Y eso pese a que las obras, que comenzaron hace dos años y fueron ampliadas cinco meses, hasta finales de febrero de 2026, «posiblemente» tengan que ser prorrogadas dos meses más: «hasta abril».

IES Jovellanos

Ledo y Vallaure hicieron repaso de otras obras dependientes de su consejería: «La fachada del CIFP de Hostelería acaba de ser revisada. Acabamos de terminar la cubierta de fibrocemento del polideportivo del colegio público Begoña. Y está a punto de ser adjudicada la reforma de la instalación eléctrica y la instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta del IES Jovellanos». La inversión de este último proyecto es de 1,2 millones de euros. «Antes de terminar el año empezarán las obras».

También está previsto reforma la instalación eléctrica de los IES Emilio Alarcos y Doña Jimena y una intervención estructural en el colegio La Escuelona.