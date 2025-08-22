Las obras en centros educativos de Gijón movilizan 35 millones de euros entre Principado y Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias tienen en marcha en centros educativos de la ciudad obras por un importe de 34,5 ... millones de euros, una cifra que alcanza los 35 millones si se añaden las ya finalizadas en lo que va de año y las que están en tramitación, próximas a su inicio. La inversión se reparte casi a partes iguales entre ambas administraciones, con 17,4 millones de euros del Principado y 17,6 millones del Ayuntamiento, y de ella se benefician 38 centros.

La mayor actuación en curso, a cargo de la administración autonómica, es la construcción del nuevo colegio público de Nuevo Roces, adjudicada hace dos años por 16,5 millones de euros a la empresa Citanias y que la Consejería de Educación confía en poder inaugurar para el curso 2026-2027. Por su parte, Ferrovial está construyendo para el Ayuntamiento, por cuatro millones de euros, una nueva escuela infantil en El Llano cuyas obras se pretende tener finalizadas en septiembre del próximo año, a lo que se suman como principales inversiones municipales, en este caso con financiación europea, las reformas integrales que ya están en marcha en Los Campos (5,7 millones) y Castiello (5,3 millones), ambas con marzo de 2026 como fecha de finalización. También acaba de firmarse el acta de replanteo para las obras de refuerzo estructural del colegio público Rey Pelayo, que supondrán una inversión de 1,4 millones y deberán completarse en nueve meses.

Ya con presupuestos más contenidos, dentro de sus competencias en materia de mantenimiento de los centros educativos, el Ayuntamiento tiene en marcha obras de mejora de los baños y las fachadas del Colegio Público Xove (120.000 euros), de la vivienda del conserje del Antonio Machado (34.000 euros, y tras el verano se actuará también en la del Río Piles), de las zonas de comedor y 'office' del Clarín, el Martínez Torner, el Montevil y la escuela infantil Alejandro Casona (111.000) y de la rampa de acceso al Cervantes (47.730).

También se están reformando las instalaciones de protección contra incendios del Colegio Público Laviada (180.000), se están sustituyendo canalones en las pistas cubiertas del Asturias, Cervantes y Pumarín (41.140) y están acometiéndose pequeños arreglos en los suelos del interior de los colegios Alejandro Casona, Begoña, Cabueñes, Castiello, El Llano, Evaristo Valle, Honesto Batalón, Laviada, Lloréu, Nicanor Piñole, Príncipe de Asturias, Río Piles, Santa Olaya y Severo Ochoa (36.800 euros).

Ayer mismo se formalizó con Pavitek el contrato para renovar en un plazo de un mes y por 71.700 euros, el pavimento de nueve patios (Alfonso Camín, Antonio Machado, Begoña, El Llano, Lloréu, Martínez Torner, Miguel Hernández, Príncipe de Asturias y Río Piles) y ya se han completado actuaciones como la mejora acústica de seis comedores escolares (El Llano, Clarín, Martínez Blanco, Príncipe de Asturias, Río Piles y Laviada) o la renovación de juegos en los colegios Asturias y Federico García Lorca.

Por su parte, el Principado inició esta misma semana los trabajos para la sustitución de la cubierta del Colegio Público Begoña, con un plazo de ejecución de dos meses y una inversión de 135.480 euros, está rehabilitando las fachadas del centro de FP de Hostelería y Turismo (313.000) y renovando la instalación térmica del Severo Ochoa (111.000) y también tiene en marcha las obras de la nueva 'escuelina' Los Nuberinos, en el colegio Asturias, que prevé culminar en octubre (307.000). Además acaba de licitar por 373.000 las obras para otra 'escuelina' de 0 a 3 años en el colegio Montevil.