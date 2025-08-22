El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Principado inició esta semana las obras para la sustitución de la cubierta del colegio público Begoña. Pardo
Las obras en centros educativos de Gijón movilizan 35 millones de euros entre Principado y Ayuntamiento

El grueso corresponde al nuevo colegio de Nuevo Roces, la escuela infantil de El Llano y las reformas de los Campos y Castiello, a los que se suman varias reformas estivales

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:30

El Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias tienen en marcha en centros educativos de la ciudad obras por un importe de 34,5 ... millones de euros, una cifra que alcanza los 35 millones si se añaden las ya finalizadas en lo que va de año y las que están en tramitación, próximas a su inicio. La inversión se reparte casi a partes iguales entre ambas administraciones, con 17,4 millones de euros del Principado y 17,6 millones del Ayuntamiento, y de ella se benefician 38 centros.

