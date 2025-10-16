El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
PALOMA UCHA

El presupuesto de Gijón para 2026 destina 10 millones a mejoras en colegios y escuelas infantiles

El ayuntamiento de Gijón pedirá una prórroga para poder concluir la reforma de Los Campos en diciembre de 2026. Su ejecución está por debajo del 40%

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:19

Comenta

Los presupuestos municipales para el próximo año reservan una partida de diez millones de euros para actuaciones en escuelas infantiles y centros educativos públicos del ... concejo. De esa cantidad, casi dos millones y medio se destinarán a trabajos de conservación y mantenimiento de colegios. Ese tipo de intervenciones son competencia del Ayuntamiento. No lo son las grandes obras de infraestructuras, como las que ahora mismo se están ejecutando en el centro de educación especial Castiello de Bernueces o el colegio Los Campos, en ambos casos con una parte de financiación europea, y también en el colegio Rey Pelayo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  2. 2 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  3. 3 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  4. 4 El dueño del narcopiso de la calle Cabrales, en Gijón, a juicio por apuñalar a un hombre y retener a otro
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  7. 7 La nueva etapa de Paunovic fuera del Real Oviedo
  8. 8 La Policía Nacional da la alarma ante un nuevo tipo de estafa a mayores
  9. 9

    La Policía Nacional desaloja el piso okupa de El Entrego ante la fuerte presión vecinal
  10. 10 Una herida en un incendio en una vivienda del Polígono de Pumarín, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El presupuesto de Gijón para 2026 destina 10 millones a mejoras en colegios y escuelas infantiles

El presupuesto de Gijón para 2026 destina 10 millones a mejoras en colegios y escuelas infantiles