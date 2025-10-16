El presupuesto de Gijón para 2026 destina 10 millones a mejoras en colegios y escuelas infantiles

Los presupuestos municipales para el próximo año reservan una partida de diez millones de euros para actuaciones en escuelas infantiles y centros educativos públicos del ... concejo. De esa cantidad, casi dos millones y medio se destinarán a trabajos de conservación y mantenimiento de colegios. Ese tipo de intervenciones son competencia del Ayuntamiento. No lo son las grandes obras de infraestructuras, como las que ahora mismo se están ejecutando en el centro de educación especial Castiello de Bernueces o el colegio Los Campos, en ambos casos con una parte de financiación europea, y también en el colegio Rey Pelayo.

Son obras que «realmente corresponderían a la Consejería de Educación», insistió la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. «Se pusieron en marcha en el mandato anterior y el gobierno de Foro y PP las asumió de forma responsable».

En los tres proyectos, el Ayuntamiento habrá invertido cerca de siete millones de euros. «Si ese dinero lo hubiéramos podido emplear en poner al día todos los colegios de Gijón, se hubiera podido gestionar todo mucho mejor. Eso nos lastra muchísimo el mantenimiento de los centros, que es la obligación del Ayuntamiento, pero aún así no lo abandonamos. Vamos a intentar cumplir con todas las demandas de los colegios», añadió Moriyón durante una visita al colegio público Federico García Lorca, donde acaban de concluir las obras de renovación del área de juegos infantiles del patio, tras una inversión de 25.000 euros.

EN CIFRAS 8,1 millones van para obras en colegios públicos. El grueso, 5,7 millones, se destinará a concluir la reforma del de Los Campos y del centro de educación especial Castiello de Bernueces. Y 2,4, para trabajos de mantenimiento en varios centros. Por ejemplo, una nueva cubierta en el de Pinzales (160.000 euros) o renovar la fachada del Alfonso Camín (150.000).

1,9 millones es la partida para escuelas infantiles, casi íntegra para la nueva escuela de El Llano. Otros 77.000 euros se destinarán a la adquisición de mobiliario para otros centros de la red de 0 a 3 años.

Acompañada del concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, y de la directora general de Infraestructuras del Ayuntamiento, María López Castro, de allí se fue al colegio Cervantes, también en La Calzada. Los trabajos recién ejecutados allí, por 50.000 euros, consistieron en mejorar la accesibilidad, con un itinerario completamente accesible. «Era una petición que ya venía de 2020 y que no se resolvió en el mandato anterior», anotó Villoria. Se ha mejorado la accesibilidad de la entrada principal desde la carretera Avilés y en el acceso desde el Camino del Rubín.

Accesibilidad

Antes de que finalice el año se licitarán dos encargos –uno por 44.000 euros y otro por 34.000– para llevar a cabo también obras de mejora de la accesibilidad en otros siete colegios: Asturias, Begoña, Campoamor, Clarín. El Llano, Jacinto Benavente, Martínez Blanco y Eduardo Martínez Torner.

La tercera visita de la mañana fue al centro de educación especial de Castiello de Bernueces, donde están en marcha unas obras que, en conjunto, costarán 5,3 millones, para «hacer un colegio nuevo, más habitable, accesible y con mejor eficiencia energética, incluso con una piscina». Los trabajos están a un 60% de ejecución y la previsión, anotó Villoria, es que concluyan «en abril o mayo de 2026», fecha límite impuesta por Europa.

En el caso del colegio Los Campos, los trabajos –con un presupuesto total de 5,7 millones de euros– aún no llegan al 40% de ejecución. El Ayuntamiento ya pidió tiempo atrás una prórroga para trasladar el final de las obras a junio, en lugar de en marzo. Aun no está confirmada, pero es posible que no sea suficiente. «Intentaremos conseguir más holgura, que nos dejen hasta diciembre del 26». ¿Y si no se lo conceden? «Tendrán que forzar el ritmo para acabarla», comentó el concejal de Infraestructuras en referencia a Copcisa, empresa adjudicataria de los trabajos.

Alumnado y profesorado del Rey Pelayo está acogido temporalmente en el colegio Asturias mientras duran las obras. No ocurre lo mismo en el Rey Pelayo, donde la actividad lectiva convive con los trabajos de refuerzo estructural del edificio. Precisamente por eso, para garantizar las mínimas interferencias posibles en el día a día del centro, «cumplir los plazos ahí no es la prioridad».

Dentro de la cartera de obras de mejora en colegios previstas para el próximo año, el edil destacó los 160.000 euros que se destinarán a la nueva cubierta del colegio Pinzales; los 150.000 euros que irán a remozar las fachadas del Alfonso Camín y los 250.000 euros que costará instarla protecciones contra incendios en varios centros.