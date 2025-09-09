El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales; Évelin Díaz, directora del colegio Jove, y la alcaldesa, Carmen Moriyón, en el patio. DAMIÁN ARIENZA
EDUCACIÓN

Las obras de los colegios Los Campos y Castiello, en Gijón, concluirán «en junio» y las del Rey Pelayo «se prorrogarán»

Con una inversión cercana a los 20 millones de euros este mandato, el ayuntamiento asume «proyectos que corresponderían a otras administraciones»,recuerda la alcaldesa de Gijón

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:59

Vuelta a las aulas, a la rutina y los horarios para 27.000 alumnos y alumnas de la red educativa pública y concertada de Gijón. ... Desde la primera etapa, la de Infantil, hasta la de Bachillerato. El curso escolar 2025-2026 arrancó ayer en los 32 colegios y trece institutos públicos y en los dieciséis centros privados concertados. Las comunidades educativas de los colegios Los Campos y Rey Pelayo, además de las del centro de educación especial de Castiello, convivirán durante el curso con las obras de reforma que se están llevando a cabo. Las de Los Campos (5,7 millones de euros) y Castiello (5,3 millones) concluirán dentro del propio curso, como estaba previsto, pero ya no será en el mes de marzo sino «en junio de 2026». También se alargarán en el tiempo las del Rey Pelayo, que inicialmente contaban con nueve meses de plazo de ejecución, y que «se prorrogarán».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

