Las obras de los colegios Los Campos y Castiello, en Gijón, concluirán «en junio» y las del Rey Pelayo «se prorrogarán»

Vuelta a las aulas, a la rutina y los horarios para 27.000 alumnos y alumnas de la red educativa pública y concertada de Gijón. ... Desde la primera etapa, la de Infantil, hasta la de Bachillerato. El curso escolar 2025-2026 arrancó ayer en los 32 colegios y trece institutos públicos y en los dieciséis centros privados concertados. Las comunidades educativas de los colegios Los Campos y Rey Pelayo, además de las del centro de educación especial de Castiello, convivirán durante el curso con las obras de reforma que se están llevando a cabo. Las de Los Campos (5,7 millones de euros) y Castiello (5,3 millones) concluirán dentro del propio curso, como estaba previsto, pero ya no será en el mes de marzo sino «en junio de 2026». También se alargarán en el tiempo las del Rey Pelayo, que inicialmente contaban con nueve meses de plazo de ejecución, y que «se prorrogarán».

27.022

Así lo avanzó ayer Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales –área de la que dependen estos trabajos– en la apertura del curso escolar. Menos sujeta a los plazos que las otras dos mencionadas (que se sufragan con fondos europeos), las obras de refuerzo estructural en el Rey Pelayo –presupuestadas en 1,4 millones de euros– «priorizarán» la conciliación con la actividad lectiva, «para primar que se pueda mantener esa actividad» durante los meses en que se estén ejecutando.

Escuelina de El Llano

En cuanto a la otra gran inversión en infraestructuras educativas del Ayuntamiento de Gijón, la escuela de 0 a 3 años de El Llano, se trata de un edificio de nueva construcción (contará con seis aulas) cuyo coste –tras un reciente modificado del proyecto– se elevará hasta los 4,3 millones de euros. Se espera que estén finalizadas en septiembre del próximo año.

En conjunto, el Ayuntamiento asume en este mandato obras de construcción y mejora de infraestructuras educativas en la ciudad por cerca de 20 millones de euros. «Es la mayor inversión en educación en toda la historia», remarcó Gilberto Villoria. En la misma línea, la alcaldesa, Carmen Moriyón, puso de manifiesto «el compromiso del gobierno de coalición Foro-PP por mantener los colegios en el mejor estado». Incluye eso tanto las tareas de mantenimiento de los centros como otras actuaciones que exceden las competencias propias. En el caso de los cuatro centros citados, insistió Moriyón, «son inversiones importantísimas que corresponderían a otras administraciones» pero que está ejecutando el Ayuntamiento.

Por su parte, la Consejería de Educación del Principado tiene en marcha las obras del futuro colegio del barrio de Nuevo Roces, que confía en inaugurar en el curso 2026-2027 tras una inversión de 16,5 millones, que se suman a varias más, de menor calado, en el colegio Begoña (sustitución de la cubierta), Severo Ochoa (renovación de la instalación térmica) o Asturias (para la escuelina de 0 a 3 años de Los Nuberinos).

120.000 euros en Jove

Carmen Moriyón y Gilberto Villoria –acompañados por la directora general de Infraestructuras del Ayuntamiento, María López Castro– acudieron ayer al colegio público Jove en el primer día del curso escolar. El centro es uno de los muchos en los que este verano se han llevado a cabo obras de mejora y adecuación. En concreto, se realizaron obras que la comunidad educativa llevaba más de un lustro reivindicando, como la pintura de la fachada, la construcción de una rampa de acceso a las aulas de Infantil y de unos aseos en la zona exterior. En total, 120.000 euros.

En total, la puesta a punto de los centros educativos de Gijón ha consumido medio millón de euros del presupuesto municipal. Villoria repasó ayer algunas de las actuaciones realizadas este verano, como la reposición de pavimento en doce colegios y tres escuelas infantiles; la mejora en acústica en siete colegios; la ampliación del comedor en otros cuatro, la mejora de la accesibilidad en el colegio Cervantes y la renovación de los juegos infantiles en el Asturias y el García Lorca. Pero habrá centros en los que las obras quedarán pendientes para este primer trimestre. Es el caso del Noega, donde se renovarán pavimentos de pistas y patios y se mejorará la accesibilidad, y del Piles y el Antonio Machado, donde se actuará en las viviendas de los conserjes. «No paramos de invertir en educación», sentenció el edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales.