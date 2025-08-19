Las obras de la Escuela Infantil de El Llano seguirán mientras se revisa el proyecto

Iván Villar Gijón Martes, 19 de agosto 2025, 20:45 Comenta Compartir

Las obras de construcción de la futura escuela infantil de El Llano, colindante con las piscinas del barrio, seguirán adelante mientras se tramita la modificación del proyecto inicial, «para evitar retrasos en su puesta en servicio». Así lo indicó el concejal de Urbanismo y portavoz de la junta de gobierno, Jesús Martínez Salvador, tras el acuerdo para redactar un modificado que conllevará un encarecimiento de los trabajos del 7,94% (319.942 euros), elevando su coste total hasta los 4,3 millones de euros.

La constructora Ferrovial inició las obras de esta escuela infantil con seis aulas a finales del pasado mes de noviembre, con un plazo de ejecución de 18 meses. En marzo, cuando se estaba finalizando el vaciado del terreno, «se observó que en la zona de la parcela más alejada de la avenida de El Llano el terreno presentaba una menor consistencia» de la que constaba en el estudio geotécnico que sirvió de base para calcular la cimentación necesaria para el edificio. Análisis adicionales sobre la composición del suelo determinaron que las tensiones que admite el terreno «son sensiblemente inferiores a las estimadas inicialmente», por lo que es necesario recurrir a técnicas de cimentación diferentes a las recogidas en el proyecto de obras. En concreto, se optará por un sistema de «emparrillado y losa apoyada sobre un relleno granular de piedra en rama y zahorra», solución que «reduce las tensiones transmitidas al terreno». Este cambio obliga a redactar un modificado que correrá a cargo de la UTE Jeremías Sampedro-Inspyra, responsable de la dirección de obra, si bien mientras se cambia el proyecto los trabajos seguirán adelante para «no agravar el déficit de escuelas infantiles en la zona».