Proteger los ojos, no mirar al sol y usar gafas: las claves para ver el eclipse en Gijón

Será parcial y tendrá lugar entre las 10.45 y las 12.45 horas, cuando el sol está alto en el cielo: «Si no hay nubes, se verá muy fácilmente»

«Protegerse los ojos, no mirar al sol directamente y utilizar solo gafas homologadas que sean lo suficiente opacas como para mirar al sol sin riesgos para la vista». Son algunas de las recomendaciones que dio este viernes el director del Observatorio Nacional de Astronomía, Rafael Bachiller, para ver el eclipse parcial de sol que tendrá lugar mañana sábado entre las 10.45 y 12.45 horas en Gijón.

Lo hizo en el acto de inauguración de las jornadas 'Gijón: sol y eclipses', que se celebran hoy y mañana en la Escuela Superior de la Marina Civil. Y puntualizó que tampoco se debe mirar a través del teléfono móvil. «Hay que tener mucho cuidado y no mirar al sol con ningún instrumento óptico para hacerle una foto. Mucho menos con prismáticos o un telescopio, que concentran aún más la luz y dañan más los ojos», aclaró el experto.

Si no hay nubes, se verá muy fácilmente porque se producirá cuando el sol está alto en el cielo. No obstante, la Sociedad Astronómica AsturianaOmega ha preparado telescopios equipados con filtro solar para poder observar el sol desde varias aulas de la Escuela de Marina, garantizando así la seguridad de los usuarios. «El sol necesita unas normas muy estrictas, si no puede ser muy grave para la vista», incidió el presidente, Santiago Gándara.

Las jornadas se enriquecen con excepcionales ponentes como la investigadora de la NASA Noemí Pinilla, visitas al planetario –recién recuperado en febrero y para el que los pases «se agotaron rapídisimo»– y una exposición en el hall que refleja la investigación del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA), donde se ve el antiguo proyector. «Nos hemos esforzado por que fueran muy didácticas», remarcó su director, Francisco Javier de Cos.

Como broche final, y en colaboración con el Colegio de Ópticos-Optometristas, el Ayuntamiento de Gijón repartirá gafas de eclipse de cartón, dos colores y filtros especiales (como las que se usaban antaño para ver películas 3D) para ver el fenómeno.

Tres eclipses en tres años

La idea de estas jornadas es ir preparándonos para el eclipse total que habrá el 12 de agosto de 2026, en plena Semana Grande de Gijón. Será el primero del «acontecimiento extraordinario e inaudito» en la historia de España que suponen los eclipses de 2026, 2027 y 2028, en los que se centra el grupo de trabajo que conforma la Comisión Nacional del Eclipse.

«Hay un precedente, que son tres eclipses que tuvieron lugar en 1900, 1905 y 1912, pero no fueron tan importantes como estos que nos vienen ahora», advirtió Bachiller, que avanzó que Gijón será uno de los mejores lugares de España para verlo.

«Tenéis mucha suerte de estar muy cerca de la línea de centralidad del eclipse, aunque habrá que situarse en una zona desde la que se vea bien el sol porque sucederá muy cerca del horizonte, lo que va a propiciar fotos maravillosas», explicó. Tendrá una duración de 1 minuto y 50 segundos y no se verá desde Madrid ni Barcelona, por lo que «habrá muchos visitantes que se quieran acercar a esta zona».