El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen aérea del barrio de Cimavilla. DAMIÁN ARIENZA

El PSOE acusa a Foro de «buscar culpables y no soluciones» por los fondos del plan de Cimavilla

Pide al gobierno local «revisar el proyecto que presentaron y tomar nota para que no se vuelva a repetir»

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Las críticas del gobierno municipal al papel del Principado en la distribución de la senda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para ... el impulso a planes de actuación integrados, del que Gijón ha quedado excluido con el proyecto de inversiones que presentaba para Cimavilla, recibieron ayer como réplica por parte del PSOE una acusación a la Alcaldía de «hacer lo peor que se puede hacer en política ante un problema: buscar un culpable y no una solución, dando excusas y no explicaciones». Así lo indicó el secretario general de los socialistas en Gijón, Monchu García, quien consideró «responsable» de la pérdida de esos fondos al propio director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno, al que definición como «experto en colocar frases huecas e incansable buscador de fotos que puedan aportarle a Moriyón rédito electoral» y al que pidió «revisar el proyecto que presentaron y tomar nota para que no se vuelva a repetir».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  3. 3 Fallece Alejandro Sierra, histórico propietario de la camisería Sierra de Gijón
  4. 4 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  5. 5 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  6. 6

    El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo
  7. 7 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  8. 8 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  9. 9 La Media Maratón de Gijón, de récord en récord
  10. 10 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PSOE acusa a Foro de «buscar culpables y no soluciones» por los fondos del plan de Cimavilla

El PSOE acusa a Foro de «buscar culpables y no soluciones» por los fondos del plan de Cimavilla