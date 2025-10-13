El PSOE acusa a Foro de «buscar culpables y no soluciones» por los fondos del plan de Cimavilla

Las críticas del gobierno municipal al papel del Principado en la distribución de la senda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para ... el impulso a planes de actuación integrados, del que Gijón ha quedado excluido con el proyecto de inversiones que presentaba para Cimavilla, recibieron ayer como réplica por parte del PSOE una acusación a la Alcaldía de «hacer lo peor que se puede hacer en política ante un problema: buscar un culpable y no una solución, dando excusas y no explicaciones». Así lo indicó el secretario general de los socialistas en Gijón, Monchu García, quien consideró «responsable» de la pérdida de esos fondos al propio director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno, al que definición como «experto en colocar frases huecas e incansable buscador de fotos que puedan aportarle a Moriyón rédito electoral» y al que pidió «revisar el proyecto que presentaron y tomar nota para que no se vuelva a repetir».

El sábado Fernández-Paíno denunció que, más de una semana después de la publicación del listado provisional de reparto de estas ayudas, el Ayuntamiento aún no conoce los motivos por los que Gijón ha quedado fuera del mismo, y ni siquiera la puntuación obtenida en el proceso. Recordó que la convocatoria contemplaba «la presencia de un representante de cada comunidad autónoma en la comisión de valoración» de los proyectos, por lo que pidió conocer «el papel que ha jugado el Principado en este reparto» y quién participó en esa comisión, al tiempo que lamentaba el «oscurantismo» en torno a este proceso. Unas críticas que se suman al malestar municipal por la falta de avances en un proyecto clave para la ciudad como el diseño de unos nuevos accesos al Puerto que permitan sacar el tráfico pesado de Príncipe de Asturias y para el que el Principado se había comprometido a presentar una propuesta que no acaba de ponerse sobre la mesa.

Avenida de Schulz

Por otra parte, el concejal socialista José Ramón Tuero acusó al concejal de Obras, Gilberto Villoria de «echar balones fuera» ante las críticas vecinales por el modo en que se está ejecutando la remodelación de pasos de cebra en torno a la avenida de Schulz, elevando primero los bordillos de las aceras a la espera de hacer más adelante lo mismo con el propio paso peatonal. «No se da cuenta de las molestias e inconvenientes que suponen para personas con movilidad reducida o carritos de bebé», denuncia.