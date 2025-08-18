El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El concejal socialista Rodrigo Sánchez, en la calle Claudio Alvargonzález, donde se celebró hasta el domingo el Paseo Gastro. J. M. Pardo

El PSOE dice que el Paseo Gastro de Gijón «ahoga al sector hostelero y a los vecinos» y pide su revisión

El concejal Rodrigo Sánchez cree que el evento «ha generado desequilibrios y competencia desleal» en la hostelería gijonesa

Eva Hernández

Gijón

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:27

Finalizada la segunda edición del Paseo Gastro que este verano sumó a la inicial ubicación de Begoña también la calle Claudio Alvargonzález, en Cimavilla, el PSOE solicitó la revisión del modelo. Los socialistas consideran que esta celebración «ahoga a los hosteleros locales y a los vecinos», e instó al Ayuntamiento a abrir un periodo de consulta.

El concejal Rodrigo Sánchez considera que «el exceso de oferta del Ayuntamiento durante la Semana Grande ha generado desequilibrios y competencia desleal con el sector hostelero y dificulta la convivencia vecinal. Hay negocios, que trabajan a diario para llenar de vida nuestros barrios y que pagan sus impuestos todo el año, que no han podido trabajar con normalidad. El Paseo Gastro tenía dos ubicaciones en zonas muy concurridas».

«¿A quién le ha venido bien este evento?», se cuestiona el concejal Rodrigo Sánchez, tras recordar las protestas de los vecinos de Cimavilla. En ese sentido, el edil propuso la celebración de una consulta a todo sector hostelero y a las asociaciones vecinales afectadas «con el fin de evaluar de forma rigurosa su impacto, más aún cuando el año que viene amenazan con sumar una tercera ubicación. El sector hostelero es muy amplio y antes de poner sobre la mesa otra nueva ocurrencia, deberían conocer, fielmente y con datos verídicos, cuál es su opinión y cómo afectará a sus negocios», añade Sánchez. El concejal socialista apuestan por «un modelo festivo más equilibrado, sostenible y respetuoso tanto con el sector como con las vecinas y vecinos».

