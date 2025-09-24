El PSOE de Gijón advierte de una falta de ingresos municipales que «va a reventar las cuentas por las costuras»

Iván Villar Gijón Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:26 Comenta Compartir

La concejala socialista Marina Pineda manifestó ayer el rechazo de su grupo a la congelación general de impuestos, tasas y precios públicos municipales prevista para 2026, propuesta del gobierno local que calificó de «populismo» y que puso en contraste con «la merma de servicios públicos» y el estado de unas cuentas «que están a punto de reventar sus costuras». Tras recordar que en 2018, en la anterior etapa de gobierno de Foro, el Ayuntamiento se vio obligado a aprobar «un plan de ajuste que obligó a paralizar inversiones o recortar los programas de empleo», advirtió de que «Gijón tiene un problema de ingresos».

Por ello, criticó que la Concejalía de Hacienda no haya abordado «el estudio en profundidad de las figuras tributarias al que se había comprometido para evaluar posibles cambios que mejorasen la eficiencia y la progresividad del sistema» y pidió seguir el ejemplo de otras ciudades, ligando los impuestos y tarifas a cuestiones como el tamaño de la unidad familiar o la capacidad económica. «No se trata de subir impuestos, sino de hacerlos más justos».

Los socialistas han presentado seis enmiendas a la propuesta de ordenanzas fiscales para 2026, entre ellas una que busca precisamente la progresividad en las tarifas de la Empresa Municipal de Aguas. De los tres tramos de consumo existentes en la actualidad –menos de 30 metros cúbicos (30.000 litros) al bimestre, de 31 a 50 y más de 50, cada uno con un precio diferente– plantea pasar a cinco, y que los hogares y empresas que consuman menos de 15 metros cúbicos paguen por cada uno de ellos un 50% de la tarifa actual.

Piden además suprimir el precio fijado por el PDM para las entradas de la Copa de la Reina de hockey y negociar sobre esta cuestión con los organizadores, así como suprimir la posibilidad de ceder el Jardín Botánico para actividades lucrativas, salvo las que vengan contempladas en su propia programación. «Incrementar sus visitantes puedes ser un objetivo, pero no a cualquier precio», señaló Pineda. En otra enmienda plantea eliminar una referencia a que no se autorizará la cesión del jardín para «actividades sectarias», al considerarlo un término subjetivo «y muy de la ultraderecha». En su lugar plantea sustituirlo por la prohibición de «actividades que promuevan o difundan mensajes contrarios a los valores y principios constitucionales, discursos de odio o que promuevan la alteración de la convivencia ciudadana«. Las enmiendas del PSOE se completan con otras dos »de carácter técnico«, para no dejar fuera de las tarifas reducidas del Patronato Deportivo Municipal a quienes aún en 2026 perciban la ya casi desaparecida Renta Activa de Inserción.