El PSOE de Gijón califica el Paseo Gastro de 'Paseo D'Asco' por la gran proliferación de residuos

Con una fotografía de varios contenedores hasta arriba de bolsas de basura y pilas de restos de cartones, criticó el secretario general del PSOE gijonés, ... Monchu García, la deficiente gestión de los residuos por parte de quienes estos días participan en el Paseo Gastro instalado en la calle Claudio Alvargonzález, en Cimavilla. En la red social X, García indicó que «el nuevo 'Paseo D'Asco' (en alusión al Paseo Gastro) cumpliendo con los requisitos del anterior. Otro éxito de @CarmenMoriyón y Paino. Gijón lidera la carrera para ser una gran ciudad de segunda B».

En declaraciones a EL COMERCIO, el secretario general del PSOE gijonés indicó que «la gente ve y huele.... Es innecesario, sucio y degradante para una ciudad que no necesita estas basuras nunca, y mucho menos en agosto. ¿Qué aporta esto a la ciudad y sus vecinos? Nada, salvo mala imagen y molestias».

No es la primera vez que los socialistas critican la celebración del Paseo Gastro que este verano suma a la inicial ubicación del paseo de Begoña, una segunda instalación en la calle Claudio Alvargonzález. Fue precisamente la expansión a Cimavilla la que concentró las principales objeciones del PSOE, que instaron al Ayuntamiento y a Divertia a tener en cuenta el parecer de los vecinos del barrio alto, contrarios a que esta cita hostelera se desarrollara en una zona ya por sí masificada de turistas.