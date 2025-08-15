El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Contenedores repletos de basura en la zona del Paseo Gastro ubicado en la calle de Claudio Alvargonzález, en Cimavilla. E. C.

El PSOE de Gijón califica el Paseo Gastro de 'Paseo D'Asco' por la gran proliferación de residuos

El secretario general Monchu García critica a la alcaldesa y dice que «Gijón lidera la carrera para ser una gran ciudad de segunda B»

Laura Fonseca

Laura Fonseca

Gijón

Viernes, 15 de agosto 2025, 18:55

Con una fotografía de varios contenedores hasta arriba de bolsas de basura y pilas de restos de cartones, criticó el secretario general del PSOE gijonés, ... Monchu García, la deficiente gestión de los residuos por parte de quienes estos días participan en el Paseo Gastro instalado en la calle Claudio Alvargonzález, en Cimavilla. En la red social X, García indicó que «el nuevo 'Paseo D'Asco' (en alusión al Paseo Gastro) cumpliendo con los requisitos del anterior. Otro éxito de @CarmenMoriyón y Paino. Gijón lidera la carrera para ser una gran ciudad de segunda B».

