El PSOE de Gijón plantea recuperar el 'balneario' de la escalera 13 de la playa de San Lorenzo

El concejal socialista Ramón Tuero llevará mañana al Pleno un ruego en el que pide la rehabilitación del 'balnerario' situado bajo la avenida de Rufo García Rendueles, a la altura de la escalera 13 del Muro. «Creemos que es necesario, previa consulta con los vecinos, entidades, asociaciones y colectivos que desarrollan su vida en el barrio de La Arena, definir qué se va a hacer con esas instalaciones y comenzar con las labores de adecuación para devolverle la vida a este equipamiento», señaló.

El edil recordó que el Ayuntamiento es el propietario de esa planta baja rasante, y de grandes dimensiones, «que prestó servicio durante muchos años como espacio de vestuarios, duchas y guardarropa y como almacén para el servicio de salvamento». Actualmente, sin embargo, solo es utilizado por este último y por Emulsa, «ocupando una mínima parte de los 2.000 metros cuadrados de su superficie útil».

Tuero consideró que «tenemos el espacio y la oportunidad para dotar al barrio de La Arena y a la playa de San Lorenzo de un espacio para uso y disfrute de todos, desde los residentes del barrio hasta los veraneantes, así como quienes disfrutan de actividades deportivas relacionadas con el mar. Es un espacio privilegiado, amplio y excelentemente ubicado, y es una pena que no se utilice. Es hora de que se ponga en marcha».