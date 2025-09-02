El PSOE de Gijón reclama incluir en el presupuesto de 2026 partidas para construir pisos y pagar las ayudas a fachadas Llevará al Pleno una propuesta en materia de Vivienda en la que también reclama licitar concesiones a largo plazo para levantar viviendas de alquiler y ceder suelo al Principado y el Ministerio para que construyan

Iván Villar Gijón Martes, 2 de septiembre 2025, 16:24 Comenta Compartir

El concejal socialista Tino Vaquero propondrá en el Pleno de la próxima semana la adopción de un acuerdo para instar al gobierno a la adopción ... de cuatro medidas concretas en materia de política de Vivienda de cara a la elaboración de los presupuestos municipales de 2026. Por un lado reclama la reserva de una partida específica para que el Ayuntamiento construya viviendas en suelo municipal, para lo que plantea recurrir además a un sistema de «construcción industrializada» (con elementos prefabricados), al ser una fórmula que reduce los tiempos de ejecución. Pide también la puesta en marcha de un procedimiento para sacar a licitación la cesión de suelo municipal para la construcción de pisos para alquiler, mediante la concesión de derechos de superficie a largo plazo (la ley permite hasta 75 años) y, si fuera necesaria, una ayuda municipal para contribuir a la financiación de los costes de obra.

La tercera petición del PSOE es consignar tanto en los presupuestos de 2026 como en los de 2027 fondos para «hacer frente ya a todos los pagos que hay pendientes de las subvenciones del plan de fachadas», recordando que aún hay 150 solicitudes de comunidades que están pendientes de cobro, por un importe que ronda los 14 millones de euros. «No puede ser que después de diez años siga habiendo comunidades y familias esperando por unas ayudas que duermen el sueño de los justos, pese a que tuvieron que pedir créditos para hacer frente a las obras de su fachada», lamentó Vaquero. Por último, y en este caso sin coste para las arcas municipales, urge «iniciar las negociaciones pertinentes» tanto con el Principado como con el Gobierno central para alcanzar acuerdos de cesión de suelo municipal para que estas administraciones puedan construir viviendas en él. «Se está haciendo en toda España y en otros municipios de Asturias», recordó el concejal, poniendo como ejemplo la reciente cesión por parte de Oviedo de varios terrenos municipales que permitirán a la Consejería de Vivienda la construcción de 300 pisos destinados a alquiler asequible». «El acceso a la vivienda es un tema de suma importancia y la primera preocupación de la ciudadanía», remarcó Vaquero, haciendo referencia a la subida de los precios de venta en un 9% tan solo en el primer trimestre de 2025 y a unas rentas de alquiler que rondan los 800 euros mensuales.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Vivienda