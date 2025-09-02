El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El concejal Tino Vaquero, durante su rueda de prensa en el Ayuntamiento de Gijón. .E. C.

El PSOE de Gijón reclama incluir en el presupuesto de 2026 partidas para construir pisos y pagar las ayudas a fachadas

Llevará al Pleno una propuesta en materia de Vivienda en la que también reclama licitar concesiones a largo plazo para levantar viviendas de alquiler y ceder suelo al Principado y el Ministerio para que construyan

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 2 de septiembre 2025, 16:24

El concejal socialista Tino Vaquero propondrá en el Pleno de la próxima semana la adopción de un acuerdo para instar al gobierno a la adopción ... de cuatro medidas concretas en materia de política de Vivienda de cara a la elaboración de los presupuestos municipales de 2026. Por un lado reclama la reserva de una partida específica para que el Ayuntamiento construya viviendas en suelo municipal, para lo que plantea recurrir además a un sistema de «construcción industrializada» (con elementos prefabricados), al ser una fórmula que reduce los tiempos de ejecución. Pide también la puesta en marcha de un procedimiento para sacar a licitación la cesión de suelo municipal para la construcción de pisos para alquiler, mediante la concesión de derechos de superficie a largo plazo (la ley permite hasta 75 años) y, si fuera necesaria, una ayuda municipal para contribuir a la financiación de los costes de obra.

