El PSOE de Gijón reclama medidas que aseguren un turismo «de calidad» en la ciudad «Hay una contradicción entre el modelo del que habla Ángela Pumariega y lo que ejecutan sus compañeros en Festejos», critica la concejala María Caunedo

Iván Villar Gijón Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:23 Comenta Compartir

«En el gobierno municipal hay una contradicción entre lo que dice la Concejalía de Turismo y lo que ejecuta la Concejalía de Festejos. Y mientras Ángela Pumariega habla de manera reiterada de la importancia de un turismo de sostenible y de calidad, sus compañeros ejecutan actividades que poco o nada tienen que ver con ese modelo». La concejala socialista María Caunedo denunció ayer que «las políticas de la derecha están derivando hacia un turismo masivo y descontrolado», una situación de la que culpó a la «descoordinación que hay entre el PP, Foro y el concejal tránsfuga de Vox».

La edil llevará al Pleno de septiembre una pregunta dirigida a Ángela Pumariega «para que explique qué medidas ha adoptado para asegurar un turismo sostenible y de calidad, que combine la generación de actividad económica con el respeto al bienestar de los gijoneses, la protección del patrimonio y del entorno y la convivencia entre visitantes y vecinos». Caunedo aseguró que el PSOE «defiende un turismo que genere empleo y riqueza, pero respetando nuestro entorno y mejorando la calidad de vida de los propios gijoneses». E incidió en la necesidad de lograr «un turismo equilibrado, innovador y responsable, y no uno de masas mal gestionado».

La concejala socialista destacó «el creciente malestar» existente en algunas zonas de la ciudad como consecuencia de problemas asociados al turismo, como «la saturación de espacios, la suciedad, el ruido y las dificultades en lo que respecta a seguridad y movilidad». Y añadió que «gran parte del mismo viene dado por las actividades programadas desde Festejos y no solo por la ubicación del Paseo Gastro, sino que también se han producido situaciones de riesgo en algunos de los conciertos de la plaza Mayor». Recordó que el pasado mandato se impulsó un Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, con financiación europea, «cuyo fin se centraba precisamente en incrementar la calidad de la experiencia del visitante y la calidad de vida de la población local. Pero el actual gobierno no solo lo ignora, sino que lo contradice».

Temas

Turismo