EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Tráfico interno en el ya rebautizado como Parque Comercial Ronda Roces. Simal
El PSOE de Gijón reclama medidas frente al aumento del tráfico en la ampliación del Alcampo

Urge al Ayuntamiento una reunión con los vecinos del entorno, los propietarios del centro comercial y el Principado para buscar soluciones que eviten el colapso en los accesos

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:09

El concejal socialista Tino Vaquero lamentó la falta de acción del gobierno local para adoptar medidas que palien los problemas circulatorios que, según señaló, se ... están produciendo por el aumento del tráfico en el entorno del Alcampo –ahora rebautizado como Parque Comercial Ronda Roces– tras su reciente ampliación. Tras preguntar sobre esta cuestión en la comisión de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico, lamentó que el concejal del ramo, Pelayo Barcia «conoce el problema, pero ni hace nada por solucionarlo, ni tiene pensando hacerlo». Criticó que el edil «argumenta que es un problema que no le compete al ser una carretera autonómica, y los viales interiores de una empresa privada, para no estudiar ninguna medida para mitigar el problema y su única recomendación es que se eviten las horas de máxima afluencia y la presencia en momentos puntuales de la Guardia Civil». Y recordó que «los vecinos de Porceyo, a los que el gobierno local no quiere escuchar, no eligen cuándo necesitan salir y regresar a sus casas a diario».

