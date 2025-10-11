El PSOE de Gijón reclama medidas frente al aumento del tráfico en la ampliación del Alcampo

Iván Villar Gijón Sábado, 11 de octubre 2025, 18:09 Comenta Compartir

El concejal socialista Tino Vaquero lamentó la falta de acción del gobierno local para adoptar medidas que palien los problemas circulatorios que, según señaló, se ... están produciendo por el aumento del tráfico en el entorno del Alcampo –ahora rebautizado como Parque Comercial Ronda Roces– tras su reciente ampliación. Tras preguntar sobre esta cuestión en la comisión de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico, lamentó que el concejal del ramo, Pelayo Barcia «conoce el problema, pero ni hace nada por solucionarlo, ni tiene pensando hacerlo». Criticó que el edil «argumenta que es un problema que no le compete al ser una carretera autonómica, y los viales interiores de una empresa privada, para no estudiar ninguna medida para mitigar el problema y su única recomendación es que se eviten las horas de máxima afluencia y la presencia en momentos puntuales de la Guardia Civil». Y recordó que «los vecinos de Porceyo, a los que el gobierno local no quiere escuchar, no eligen cuándo necesitan salir y regresar a sus casas a diario».

Vaquero urgió una reunión del Ayuntamiento con los responsables del complejo comercial, con el Principado y con los vecinos de la zona «para intentar mejorar la movilidad en esos accesos», advirtiendo de que el problema «irá a más cuando se acerquen las navidades».

