El PSOE compara las máquinas en Naval Gijón con «los que plantan una tumbona en la playa y luego no van»

El concejal socialista José Ramón Tuero acusó a la alcaldesa, Carmen Moriyón, de gobernar «a golpe de titular y de capricho», en referencia al inicio de los trabajos de limpieza de los suelos de propiedad municipal en los antiguos astilleros de Naval Gijón. El edil, que preguntará en comisión municipal por el plan de trabajo y el proyecto de urbanización para estos terrenos, señaló que «si ya estaba previsto que las máquinas entraran a trabajar se contradice, porque anunció que empezarían tras la Semana Negra. Y si no estaba previsto lo que hace es actuar como siempre. No sabe hacerlo si no es con postureo».

Tuero consideró «una actitud pueril» el acto «simbólico» de llevar maquinaria pesada a los terrenos de los antiguos astilleros y lo comparó con «los turistas que en Benidorm van a las 5 de la mañana a colocar la tumbona y la sombrilla para delimitar su terreno aunque luego no vayan ni a la playa». Se mostró convencido de que en esta zona del litoral gijonés «habrá un paseo, al igual que lo hay en El Arbeyal o Poniente gracias a gobiernos socialistas, pero no será gracias a esta alcaldesa, porque no ha sido capaz de sacar adelante ningún proyecto». En este sentido, lamentó que la regidora «no aplique esta repentina celeridad a decenas de proyectos que tiene parados en Gijón, como la nave de Flex, los aparcamientos en los barrios, la remodelación de la plaza de la República en El Coto o el parque de La Serena en El Llano».

El concejal socialista consideró que «algo nos estamos perdiendo o algo no nos cuentan, cuando en el gobierno municipal están tan nerviosos por una cuestión tan sencilla como es sentarse con el Puerto para trazar un plan de trabajo». En su opinión, con el debate sobre la cesión de la franja litoral de Naval «están tratando de convertir una diferencia administrativa o jurídica en un problema social». Y con respecto a los informes jurídicos a los que alude el Ayuntamiento para dar por cerrada la cesión gratuita de esos terrenos, señaló que «Moriyón es la única que conoce ese informe fantasma de la secretaria municipal que ella misma encargó. Nosotros se lo pedimos el lunes y aún no lo hemos visto».