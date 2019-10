«Me quedé en la calle por mi pareja, tuve una depresión y perdí a mis hijos» Jacqueline, Tania y Elvira son tres de las protagonistas del vídeo donde cuentan su experiencia viviendo en la calle. / JUAN CARLOS TUERO Cuatro usuarias del Albergue Covadonga narran sus vidas adversas en un conmovedor vídeo por el Día Mundial de las Personas sin Hogar LUCÍA R. LORENZO GIJON. Viernes, 25 octubre 2019, 04:32

«Me haría feliz no vivir en la calle». Así lo expresa Elvira, una de las cuatro mujeres que utiliza regularmente a los servicios del Albergue Covadonga y ahora protagonizan un vídeo basado en sus vidas. Ayer, el Albergue abrió sus puertas para la proyección del audiovisual y presentar asimismo una exposición de pintura realizada por siete usuarios del centro por el Día Mundial de las Personas sin Hogar.

Durante la emisión, el público escuchó con atención los testimonios de Elvira, Tania, Jacqueline y Juana. Elvira es de Rumanía y al fallecer su marido a los 30 años decidió viajar a España con su hija. Ahora vive en el Albergue al igual que Jacqueline. «Mi madre no estaba a cargo de sus hijos, tuve que irme de casa y vivir en la calle», contó la segunda protagonista.

Tania es usuaria del centro de día. Nació en Madrid y vive en Asturias desde hace varios años. «Llegué a Gijón por el padre de mi hijo y participé en el vídeo para ayudar a otras personas, para que las siguientes generaciones no pasen por lo mismo que nosotras», indicó. Sin embargo, sus problemas venían de mucho más atrás. Todo esto empezó cuando falleció su madre. Tania tenía 16 años. «En ese momento, estábamos viviendo en Alicante. Mi familia me dio de lado y me dejaron allí. Busqué el cariño que no tuve fuera de casa. Eso conllevó que no encontré a personas adecuadas y nacieron mis tres soles», narró. «Me quedé sin casa por la última pareja que tuve, por vivir en la calle tuve depresión y por eso me quitaron a mis hijos», prosiguió. Después de estas vivencias, Tania sigue peleando por sus pequeños. «Estoy intentando seguir adelante con los recursos que tengo, con el salario social y estoy en proceso de buscar trabajo», expuso en la proyección.

Ahora ha vuelto al centro de día después de emprender un viaje a Extremadura. «Me fui con la última pareja que tuve porque me lo pintó todo muy bonito, fuimos a buscarnos la vida, pero cambió. Él consumía, yo no y me pegó. Le denuncié y tiene una orden de alejamiento», detalló.

La cuarta protagonista no pudo asistir al acto porque estaba enferma pero en el vídeo sus palabras no dejaron a nadie indiferente. «Para cobrar una mierda de 100 euros cada quince días hay que estar ahí», manifestó en el vídeo.

Ocho coloridas pinturas

El público pudo contemplar además las ocho obras de pintura llenas de color que realizaron siete usuarios, entre los que se encuentra el gijonés Óscar Antonio Macías. «Estuve meses en la calle por una mala racha, ahora estoy en paro», indicó. «El perfil de usuario de estos centros está cambiando y cada vez habrá más gente en esta situación por los trabajos precarios y la subida de los alquileres», auguró.

Entretanto, la concejala de Bienestar Social y Derechos Sociales, Natalia González, compareció ayer a petición de Ciudadanos en una comisión en la que abordaron las principales líneas del programa del equipo de gobierno en este área. En cuanto al diagnóstico de la situación, destacó «el aumento, a menudo de forma desorganizada, de la gestión en los últimos años y la desmotivación del personal de la Fundación Municipal de Servicios Sociales».

Sobre las líneas de actuación, González detalló el objetivo de «trasladar actuaciones generales de infancia y adolescencia a Educación y Cultura para centrarse desde Servicios Sociales en los niños y adolescentes con problemas concretos». Asimismo, apostó por «mejorar la participación y la coordinación entre distintos servicios y entidades».