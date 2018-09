«Quiero que el banco de germoplasma crezca en espacio y especies regionales» Carlos García-Verdugo, en el Jardín Botánico . / ARNALDO GARCÍA Carlos García-Verdugo, conservador de colecciones del Jardín Botánico: «De la parte expositiva me gusta que se representen biomas de ambos lados del Atlántico. Ves ecosistemas diferentes en unos cientos de metros» I. VILLAR GIJÓN. Domingo, 16 septiembre 2018, 02:42

Carlos García-Verdugo (Caravaca de la Cruz, 1979) acaba de incorporarse al Jardín Botánico como nuevo conservador de colecciones, después de más de un año con el puesto vacante. Entre sus tareas, junto al desarrollo de proyectos de investigación, estará el cuidado de elementos como el banco de germoplasma. También, mantener la colaboración con asociaciones internacionales y con otras instalaciones por parte de un jardín «que tiene todas las características para estar bien conectado a nivel nacional e internacional».

-¿Qué retos se plantea para este nuevo puesto?

-De momento tenemos que desatascar y encarrilar correctamente cuestiones que se vieron afectadas por este año y pico con una actividad científica muy baja. Estas dos semanas me he estado reuniendo con gente que estaba desarrollando proyectos que se quedaron a la mitad, con cosas pendientes... Mucha herencia que no se pudo atender en este tiempo.

-Uno de los problemas que hereda son los daños sufridos por el banco de germoplasma durante una inundación el pasado invierno...

-Será una de las líneas prioritarias de trabajo, aunque aparentemente las semillas no sufrieron daños. Están dentro de congeladores, a su vez en frascos herméticos... Hay muchas barreras que hicieron que la inundación no afectara a su estado de hidratación. Ya se ha hecho alguna probatina de germinación y da un resultado razonable. Seguiremos con estos ensayos, pero soy optimista y no creo que fuera algo catastrófico.

-Al margen de garantizar la seguridad de lo que ya existe, ¿prevén mejoras en el banco?

-Sin duda es una colección importante, con 493 especies, algunas de ellas con muestras de diferentes poblaciones. Hay semillas de mucho interés y me consta que es fruto de un gran trabajo y de mucho esfuerzo, aunque quizá la representación de las especies del catálogo regional no es todo lo buena que pudiera ser.

-¿Se mejorará este aspecto?

-La semana pasada nos reunimos con el Principado, que está interesado en potenciarlo. Y existen compromisos nacionales de tener representada alrededor del 80% de la flora amenazada. Nos gustaría llegar a esos porcentajes sobre Asturias. Pero nos enfrentamos al problema del espacio, que es algo que habrá que negociar entre la Universidad, el Ayuntamiento y el Principado. En principio todo está en una fase muy embrionaria, pero el jardín tiene intención de desarrollar más esta parte de su actividad, y hay terrenos circundantes susceptibles de ser empleados para ese fin.

-¿Qué destacaría de la parte expositiva del jardín?

-La cantidad de espacio disponible y la recreación que se hace de los biomas a ambos lados del Atlántico. Es un sello de este jardín botánico y da la oportunidad de ver ecosistemas muy diferentes caminando tan solo unos cientos de metros.

-¿Remarcaría alguna especie en particular?

-Hay muchos detalles y curiosidades. A nivel botánico, me gusta la idea de intentar representar especies 'joya' aunque tengan requerimientos muy particulares. Es difícil tener plantas de montaña en las condiciones climáticas de Gijón, y sin embargo hay una buena representación. Pero me quedo con la idea general del jardín, con los biomas.

-En unos días se inaugurará uno nuevo, el boreal americano. ¿Qué se podrá ver allí?

-No puedo adelantar mucho (ríe). Pretende mostrar las especies más significativas del nordeste de América, y concretamente de Canadá. Creo que va a gustar y espero que tenga una buena aceptación.

-¿En qué posición se sitúa en la dicotomía entre un jardín centrado en la investigación o uno lúdico?

-Son dos funciones compaginables. De hecho, una debe alimentar a la otra. Esta semana participé en la Noche de los Murciélagos y me parecen maravillosas este tipo de actividades.