Radio Cheverísima: la voz de los inmigrantes y de la integración en Gijón

¿De qué quiere hablar y qué quiere escuchar el inmigrante de procedencia latina que llega a España? ¿Cómo ayudarles? ¿Cuáles son sus dudas? ¿ ... Cómo hacer que se sientan más cerca de su familia? «A estas preguntas y muchas más damos voz y respuesta desde la emisora La Cheverísima FM», explica su director Eduardo de la Vega, que llegó desde Colombia hace 25 años. «Yo soy el vintage de la asociación y me gusta servir de faro, de guía a los inmigrantes que llegan muchas veces perdidos y no saben cómo llevar a cabo papeleos tan básicos como empadronarse, solicitar atención médica, etcétera», relata de la Vega, que además destaca la labor «de comunidad que creamos entorno a la radio que sirve de catalizador de nuestras preocupaciones, dos de ellas, por ejemplo: la laboral y comercial. Anunciamos puestos de trabajo o damos a conocer los negocios y el emprendimiento de las personas latinas instaladas aquí en Gijón».

Escuchar Cheverísima, en Gijón, es muy fácil, solo hay que sintonizar el dial 98.9 FM y la música latina inunda nuestro cuerpo. «Porque siempre buscamos divertir a la gente y poner buena música, que es algo que nos une mucho. Allá en nuestros países cuando los niños lloran se les pone música, si sonríen y se mueven, ya se sabe que todo va bien. Nuestro ritmo caribeño nos permite afrontar con fuerza y a veces más energía y positivismo los problemas de la vida», añade la dominicana, Jackeline Castro, periodista y comunicadora, procedente de República Dominicana, y que desea poder ejercer la profesión en Asturias.

«El papado es latino»

La radio nació de la mano de la asociación Factor Común, que tiene cuatro objetivos: asesoramiento, innovación, creatividad y dinamización. «Todo bajo la base del entretenimiento y el dinamismo. Nos encanta profundizar sobre la actualidad o la situación política de nuestros países de origen. Nos emocionó muchísimo ver salir al balcón de San Pedro al nuevo Papa León XIV y acordarse de la Diócesis de Chiclayo, en Perú. El papado es latino, porque recordemos que tiene también nacionalidad peruana», resalta el locutor colombiano Dani Amaya.

La farándula también forma parte de los contenidos radiofónicos. «Nos gusta crear controversia con famosos como Bad Bunny. ¡Es que no entendemos por qué le gusta tanto a la juventud!», exclama otro de los colaboradores, Andrés de Fénix, que se reconoce un colombiano muy bailón y encantado de vivir en Asturias: «Homenaje lo merecen otras grandes, como la recién fallecida Paquita la del Barrio. Ella sí sabía insultar con su rata de dos patas», comenta entre risas. Y añade: «tenemos secciones muy interesantes como la 'Curiosidades de la vida', en la que invitamos a la reflexión y el análisis de cuestiones comunes a todos».

Abrir la asociación a todos

Jenny Rivero, que lleva 9 años en Asturias, y un año colaborando activamente con la emisora, creó junto a Eduardo, la asociación Factor Común, que es heredera de la Asociación de Colombianos Residentes en Asturias, «porque aunque yo también soy colombiana, queríamos abrir la asociación a la defensa de los derechos de todos los inmigrantes, no sólo colombianos, también venezolanos, argentinos, paraguayos, uruguayos... mayormente latinos pero también atendemos a otras nacionalidades como argelinos, senegaleses… Por eso le pusimos Factor Común».

Los cuatro locutores se muestran «muy bien acogidos por los asturianos» y dicen no haber padecido racismo, «alguna situación incómoda sí», especifican. Lo que realmente critican es la situación en la que quedan las personas solicitantes de asilo político con el nuevo reglamento de Extranjería que va a entrar en vigor este mes de mayo: «Tiene ventajas y desventajas; regulariza a mucha gente inmigrante pero también va a dejar a mucha fuera», matiza Rivero.

Asentarse en Asturias

«Cuando llegué aquí lo hice lleno de ilusiones, cargando una maleta con sueños y miedos por cruzar el Atlántico y buscando mejorar mi situación personal económica , y como no, poder enviar dinero a mi familia. Pero también lo hice pensando en volver años después a Colombia. Rápido se me fue de la cabeza la idea porque me enamoré de esta tierra donde crié a mis hijos que llegaron con 1 y 3 años», confiesa emocionado de la Vega.

Estabilidad, seguridad y la gran acogida de los asturianos a la comunidad latina, son las principales causas por las que los cuatro locutores decidieron asentarse aquí, «pero siempre buscando «a integración. Hay que venir a trabajar, a aportar y a construir lazos conjuntos», incide Castro.

«Ayudar con el proceso de adaptación es fundamental y es lo que hacemos desde la asociación y desde la emisora creando una gran red familiar, en la que sí es verdad que la música es un nexo común. Los ritmos latinos nos conectan con nuestros países y además cada vez están pegando más fuerte en España», declara De la Vega. «Soy muy afortunado de haber desarrollado una vida en Asturias. Latinos y españoles afrontamos la vida con una sonrisa», admite Castro.