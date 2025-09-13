El VI Rally Gijón-Avilés comienza con «muy buen sabor de boca» Los 23 barcos volverán este domingo a Gijón y se celebrará un sorteo

Veintitrés barcos pusieron este sábado rumbo a tierras avilesinas en la sexta edición del Rally Gijón-Avilés. Con un viento de 15 nudos noroeste el ambiente fue «muy agradable» y los participantes –93 en total– disfrutaron de un recorrido que les dejó «muy buen sabor de boca», señaló Fredi Flórez, coordinador de la actividad. Finalizaron el día con un tapeo en Casa Alvarín.

Este domingo volverán a Gijón. «Cada barco puede salir a la hora que quiera», indicó Flórez. Pero, eso sí, tiene que ser antes de las dos de la tarde. Asimismo, deberán terminar antes de las seis de la tarde. Para la vuelta se espera que «haya una brisa muy agradable» que les permita desplegar el spinnaker de colores.

A las seis y media habrá un sorteo de 32 regalos de los distintos patrocinadores del rally y después un tapeo delante de las oficinas del Puerto Deportivo que estará acompañado por el Grupo D-Rumba.

