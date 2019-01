Recogen mil firmas para que se busque al patrón de barco gijonés desaparecido

La familia de Álvaro Aguirre, el patrón de barco gijonés desaparecido desde el 4 de enero en el mar Mediterráneo, ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org para solicitar que se inicie por vía marítima y aérea la búsqueda del velero.

El hombre alquiló la embarcación junto a otros dos compañeros en el puerto de Palma de Mallorca. No se tiene noticias de ninguno de los tres desde hace 16 días. El gijonés explicó a sus allegados que se dirigía a Italia, si bien el contrato que firmó con la empresa de alquiler les prohibía expresamente abandonar Baleares. El propietario de esa compañía denunció el viernes la sustracción del velero, justo el día en el que deberían haber devuelto el barco.

Salvamento Marítimo apunta a que no se trata de un accidente, ya que llevaba incorporada la radiobaliza. «Es un dispositivo que salta automáticamente cuando el barco sufre algún imprevisto. La incorporada en esta embarcación es, además, de alta tecnología satelital», advierten.

Sin embargo, la familia del gijonés no da credibilidad a esa versión y por ese motivo recoge firmas para pedir a las administraciones «que se activen los protocolos de búsqueda». «No están haciendo nada, la Guardia Civil y la Policía Nacional se pasan la denuncia de un cuerpo a otro y no están buscando. Queremos que los protocolos de búsqueda en el mar se activen desde el primer día. Si no actuamos rápido es posible que empiece a faltarles algo tan básico como el agua», explican en el mensaje con el que ya llevan recogidas un millar de firmas.

Los cuerpos de seguridad mantienen abiertas las investigaciones desde que hace una semana se interpusiese la denuncia.