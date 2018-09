«El resultado final es maravilloso»

Tamara Rudyuka abandonó su Kiev natal para afincarse en Asturias, un lugar que dice le recuerda en ciertos aspectos a la capital ucraniana. «En mi país la naturaleza también tiene un papel muy importante y está perfectamente integrada con la ciudad. Es algo que no sucede en muchos lugares», explica. A raíz de esa devoción por la naturaleza, Rudyuka visita frecuentemente el Jardín Botánico, «donde puedo respirar y estar en calma». Ayer, en el día en que el otoño hizo acto de presencia, tampoco podía faltar a su cita. «He venido para ver cómo es el cambio de estación en Asturias, una región en la que estos periodos están muy marcados», afirmó mientras caminaba por el nuevo bioma boreal americano. «Es increíble lo que han hecho. Interesante y bonito», consideraba respecto a la ampliación realizada en el museo vegetal.

Como Rudyuka, centenares de personas aprovecharon el domingo para disfrutar de una relajada mañana en pleno contacto con la naturaleza. «Venimos cada vez que hay algún evento como este del equinoccio. Es un plan fantástico y que te permite salir de la ciudad pese a seguir dentro de la propia urbe», comentaba Nacho García, quien junto a su pareja Silvia Argüelles son fijos del Botánico. «La única pega es que nos hemos quedado fuera de las visitas guiadas», lamentaban sobre una actividad que, al ser ayer día de entrada gratuita, agotó rápidamente todas las plazas. Pese a que estos dos jóvenes han tenido la oportunidad de seguir de muy cerca el avance

de las obras en las dos zonas que estrena el museo (bioma boreal americano y laberinto), el resultado les ha sorprendido en la misma medida que al resto de visitantes. «La verdad es que ha quedado muy bien. A medida que pase el tiempo y vayan creciendo los árboles irá ganando en exuberancia», reconocieron.

Caso radicalmente distinto era el del sierense Marcos Martínez, quien acudía ayer por primera vez al Botánico junto a su mujer y su hijo. «La verdad es que lo que me ha impulsado a venir fue el concierto de los Stormy Mondays, que estuvieron magníficos», reconocía a la vez que prometía una segunda visita. «Hemos realizado un recorrido por la zona y tengo que decir que me arrepiento de no haber venido antes. Nunca me imaginé que esto fuera a ser así de impresionante», reconoció. Su mujer y su hijo asentían con la cabeza. «Es un plan muy bueno para hacer con la familia», incidió ella.

Martínez no fue el único que descubrió la diversa inmensidad del Jardín Botánico a raíz del concierto de los Stormy Mondays. Un buen número de asistentes decidieron, una vez terminado el show, hacer un breve recorrido por el recinto y explorar sus rincones. Así lo indicaban las guías que ayer acompañaron a los visitantes en sus recorridos por las nuevas zonas. «Se nota que mucha gente vino atraída por las actividades del equinoccio y la apertura de la nueva zona», consideró Ángeles Rodríguez, una de las cicerone en el día de ayer y quien se mostraba «encantada» con la respuesta del público. «Durante los cuarenta minutos que dura la visita se muestran en todo momento muy interesados en las explicaciones», destacó.

Fue un domingo tranquilo y agradable en el que hasta la meteorología puso de su parte, y en el que el Botánico recibió al otoño revelándose como un plan apto para toda la familia.