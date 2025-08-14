Salud ultima el proyecto para llevar la atención de salud mental a Pumarín, en Gijón

Laura Mayordomo Gijón Jueves, 14 de agosto 2025, 22:14 Comenta Compartir

El centro de especialidades Avelino González, ubicado en Pumarín, está a escasos meses de ser objeto de una importante transformación que lo convertirá en punto clave de la atención a la salud mental en el Área Sanitaria V. Tanto para adultos como para niños y jóvenes. En una primera fase se ejecutarán las obras para habilitar siete consultas de salud mental en la primera planta del edificio y, más adelante, se acometerán los trabajos necesarios para convertir los espacios disponibles en la segunda planta en un hospital de día infanto-juvenil, el primer centro de estas características que existirá en Gijón y un recurso largamente demandado tanto por los profesionales de la salud mental como por los usuarios. Ahora, solo el área sanitaria de Oviedo cuenta con un hospital de día infanto-juvenil, con lo que la demanda es elevada. La Consejería de Salud, tal y como recordaba esta semana su titular, Concepción Saavedra, ya tiene listo el proyecto de ejecución de las obras en la primera planta, y cuenta con empezar los trabajos «el año que viene, o incluso este año si podemos». Esta primera actuación no es, en principio, una cuestión compleja toda vez que se trata de habilitar siete consultas, y sus respectivas salas de espera, en un edificio que fue construido para usos sanitarios y ha mantenido esa función todos estos años.

Que el Avelino González iba a ser el edificio en el que comenzara a funcionar el hospital de día infanto-juvenil de salud mental del Área Sanitaria V lo anunció la consejera en diciembre de 2023 en una visita a las obras del consultorio de Nuevo Roces. En su momento se había planteado la opción de ubicarlo en el entorno del Hospital Universitario de Cabueñes pero la de Pumarín se consideró la opción más viable, y rápida, en estos momentos. Para la Consejería de Salud del Principado, contar con un equipamiento para la atención en salud mental a niños y jóvenes en el Área Sanitaria V era cuestión «prioritaria».

Ahora, la consejería ya tiene en su poder el plan funcional en el que quedan recogidas las necesidades en materia de salud mental en el concejo. Saavedra se refirió a él esta semana, asegurando que «lo presentaremos en septiembre» y avanzando que la intención es licitar los trabajos en la segunda planta del centro de especialidades Avelino González, que serán más complejos que los que se ejecutarán en la primera planta, «este año o principios del que viene». Está previsto que la consejera de Salud visite en próximas fechas el edificio de Pumarín para dar a conocer los detalles de esta actuación.

Liberar más espacios

Más a largo plazo, cuando finalice la obra de ampliación del Hospital de Cabueñes, la intención es centralizar allí las consultas de Atención Especializada que ahora están en Pumarín, con lo que se liberarían aún más espacios. Espacios que se aprovecharían para trasladar el cercano centro de salud de Nuevo Gijón-Perchera-La Braña y ampliarlo, ya que en su ubicación actual se queda pequeño. De hecho, las consultas de Pediatría de Atención Primaria ya están en la planta baja del Avelino González. Fueron trasladadas allí hace ahora tres años.

La paralización de las obras de ampliación de Cabueñes han obligado a aplazar también los planes para el centro de salud en ese sentido.

