El Santa Olaya se llena de color en una multitudinaria y juvenil 'holi party' Este domingo se celebra el maratón de pádel solidario y, por la tarde, la fiesta de la espuma

El Club Natación Santa Olaya vivió este sábado una jornada festiva marcada por una multitudinaria 'holi party', que llenó de color a los jóvenes olayistas que disfrutaron de este esperado evento. Además, también comenzó el ciclo de proyecciones de películas de Harry Potter, que hizo las delicias de los socios más pequeños, que asimismo tienen a su disposición estos días hinchables en el polideportivo del club.

Las pistas de pádel cubiertas acogerán este domingo por la mañana, a partir de las 10, el maratón de pádel solidario a favor de la Asociación Sin Límites, y también habrá, entre las 12 y las 14 horas, juegos acuáticos e hinchables en la piscina exterior. Por la tarde, también tendrá lugar una cita esperada por los más jóvenes, la fiesta de la espuma, en la pista de futbito. La piscina exterior será el escenario, por la tarde, de un bautismo de buceo y a las 17.30 arrancará el torneo de tenis de mesa.

