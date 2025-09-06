El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arnaldo García

El Santa Olaya se llena de color en una multitudinaria y juvenil 'holi party'

Este domingo se celebra el maratón de pádel solidario y, por la tarde, la fiesta de la espuma

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:47

El Club Natación Santa Olaya vivió este sábado una jornada festiva marcada por una multitudinaria 'holi party', que llenó de color a los jóvenes olayistas que disfrutaron de este esperado evento. Además, también comenzó el ciclo de proyecciones de películas de Harry Potter, que hizo las delicias de los socios más pequeños, que asimismo tienen a su disposición estos días hinchables en el polideportivo del club.

Las pistas de pádel cubiertas acogerán este domingo por la mañana, a partir de las 10, el maratón de pádel solidario a favor de la Asociación Sin Límites, y también habrá, entre las 12 y las 14 horas, juegos acuáticos e hinchables en la piscina exterior. Por la tarde, también tendrá lugar una cita esperada por los más jóvenes, la fiesta de la espuma, en la pista de futbito. La piscina exterior será el escenario, por la tarde, de un bautismo de buceo y a las 17.30 arrancará el torneo de tenis de mesa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  2. 2 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  3. 3 Luis Enrique, hospitalizado tras sufrir un accidente en bicicleta y con la clavícula fracturada
  4. 4 Envenenan en Arriondas a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»
  5. 5 Doce detenidos en Asturias por las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta
  6. 6 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  7. 7 Orquesta Panorama en Asturias: sus tres próximos conciertos
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  10. 10 Paso atrás del Sporting

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Santa Olaya se llena de color en una multitudinaria y juvenil 'holi party'

El Santa Olaya se llena de color en una multitudinaria y juvenil &#039;holi party&#039;