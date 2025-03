El Santa Olaya se pone a bailar por una buena causa

Lucía Díaz Sábado, 22 de marzo 2025, 18:20 Comenta Compartir

El Club Natación Santa Olaya acogió la tercera edición del 'Green Zumba Solidario', con el reto de superar la cifra de doscientos participantes que se inscribieron el año pasado. La convocatoria fue un éxito al juntar a 250 personas ejercitándose con el baile.

Teresa Sánchez, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Gijón, afirmó estar «encantada» con el aumento de la participación. «La gente tiene interés en colaborar, porque el cáncer puede tocarle a cualquiera, hay mucha concienciación. Además, se sabe que todo lo recaudado se destina a los pacientes, tanto mediante los servicios gratuitos que ofertamos, como en la parte que va para la investigación. Todos estamos contra el cáncer», apostilló. Asimismo, hizo hincapié en la prevención como vía de trabajo de la asociación, pues «gracias a ella podemos conseguir la superación del cáncer. Son importantes los chequeos, la nutrición, y también el ejercicio físico, que permite que los pacientes socialicen y olviden por un momento su enfermedad». Siguiendo con la línea de esta campaña, que pone el foco en la importancia de la expresión corporal y el fomento de una vida saludable se prevé para el próximo sábado 5 de abril una actividad similar en el mismo espacio; en esta ocasión, con el 'aquafitness' como reclamo.

El presidente del Club Santa Olaya, Gonzalo Méndez , aseguró que estarán «siempre dispuestos a colaborar con organizaciones sin ánimo de lucro». Para él, la cuestión, no es qué podrían hacer, «es qué quieren hacer; porque tenemos la capacidad para llevarlo a cabo», y añadió que «todas las actividades colaborativas son abiertas al público, no solo para socios. Es un club privado, pero abierto al barrio», señaló.

Para Consuelo López Muñiz, esta era su primera vez como participante: «He venido para colaborar. El zumba me gusta mucho. No puedo bailar porque estoy recién operada, pero disfruto viendo a mis amigas», afirmó. Begoña Maraña Fernández no solo acudió como aficionada al deporte, sino también como expaciente. «Me gusta mucho hacer deporte, y pasé un cáncer. Por eso veo importante participar», explicó.