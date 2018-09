El sector crítico renuncia a la pugna para «no dañar más» las expectativas electorales José Ramón García, 'Monchu'. / PALOMA UCHA M. M. GIJÓN. Jueves, 27 septiembre 2018, 03:37

Quien finalmente decidió a contrarreloj no plantar batalla en las primarias es el edil José Ramón García, 'Monchu', ni nadie de sus afines del sector crítico. García ha convocado una rueda de prensa para hoy en los jardines del Campo Valdés bajo el título 'Oportunidad perdida para el PSOE y para Gijón'. La ausencia de este sector que aglutina Monchu García en la pugna de las primarias es significativa porque su candidatura en las elecciones para elegir secretario general, en las primarias que ganó Iván Álvarez Ardura hace un año, se quedó a solo 27 votos de diferencia.

Desde el sector crítico se justificó en la tarde de ayer la no concurrencia al proceso de primarias para no ahondar más en la división existente en el partido y perjudicar más la expectativas electorales del PSOE. «Bastante daño está haciendo la ejecutiva local con esta forma de gestionar la agrupación y las primarias como para seguir dañando las expectativas electorales del PSOE», explicaron desde el entorno del edil. Desde este sector se intentó sin éxito acordar con la ejecutiva local el nombre de Ángeles García, no afiliada al partido, como figura de consenso y valorada socialmente en la ciudad.