Seguridad Aérea invertirá 18 millones para poder tramitar permisos a los constructores Edificio en construcción en la zona de Viesques. / ARNALDO GARCÍA La agencia estatal no recibe las solicitudes enviadas por el Ayuntamiento por la incompatibilidad de los sistemas informáticos MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Sábado, 20 julio 2019, 00:48

La necesidad de contar con un permiso especial de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) trae de cabeza a promotores, constructores y arquitectos que tienen proyectos de construcción en Gijón. El pasado 6 de mayo, EL COMERCIO ya informó de la necesidad de solicitar un permiso a dicha agencia después de que se ampliaran las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Asturias. En principio, se pensaba que era un mero trámite administrativo que solo retrasaría entre tres y seis meses el plazo para que el Ayuntamiento pudiera dar la licencia de construcción definitiva. Pero parece que el problema va más allá.

Algunos de estos promotores se dirigieron a la AESA directamente para conocer cómo iba la tramitación de sus expedientes y se vieron con la sorpresa de que en dicha agencia no constaba ninguna documentación al respecto. El caso es que el Ayuntamiento de Gijón sí la había remitido, pero no había llegado a su destinatario. Tras mucho tiempo dedicado a investigar qué es lo que estaba pasando, la respuesta final la dio el personal municipal. «Nos dijeron que parece ser que la AESA no utiliza el mismo sistema informático que el resto de departamentos de la Administración del Estado, por lo que no les llega la documentación», apuntó uno de los afectados.

Esto tiene un problema añadido. Una tramitación que en caso de retrasarse más allá de lo que marcan los plazos legales se podría solucionar por silencio administrativo no es de aplicación en este caso. «Para que cuente ese plazo, falta el acuse de recibo por parte de AESA. Como no les ha llegado la documentación, no existe ese acuse de recibo ni puede comenzar a contarse el plazo. Por eso, toda la tramitación está paralizada y no podemos hacer nada», indicó este profesional.

Pero ya hay una solución en ciernes. El Consejo de Ministros aprobó ayer una inversión de 18 millones de euros para mejorar los servicios informáticos de AESA. Parte de ese dinero irá destinado a sus funciones dentro del sector aeronáutico, pero también en el ámbito de la administración electrónica. El Ministerio de Fomento explica que «cada vez surge más la necesidad de la interconexión con otros sistemas de la Administración General del Estado», sobre todo en lo relacionado al intercambio de asientos registrales, notificaciones electrónicas o pagos electrónicos. De esta manera, se pretenden solventar los problemas de comunicación debido al incremento en el número de consultas que recibe, sobre todo a raíz de los cambios en materia de servidumbres aeronáuticas en distintos aeropuertos del país.