Sergio Menéndez, en el paseo del Muro, en Gijón. Jesús Manuel Pardo

Sergio Menéndez

Ganador en categoría masculina del 43 Concurso de Canción Asturiana de EL COMERCIO
Sergio Menéndez, cantante: «Ganar este concurso es lo más grande y en la mi tierra, más todavía»

«Hay gente muy buena. Me quedaría con 'El Presi', que era buenísimo en tonada tradicional pero también renovó. Eso es importante»

María Agra

María Agra

Gijón

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:49

Tras «muchos años intentándolo», el joven Sergio Menéndez (Gijón, 1992) se alzó el domingo pasado ganador de la 43 edición del Concurso de Canción Asturiana de EL COMERCIO. Una agradable sorpresa que culminará este domingo cuando reciba su galardón en la plaza Mayor.

–¿Qué significa para usted ganar este concurso?

–Para mí es lo más grande. Y encima en la mi tierra, más todavía.

–¿Cuántos años llevan participando en conursos de tonada?

–Alrededor de diez años. Hubo épocas que iba más y otras menos, por tema laboral, pero siempre presente.

–¿Qué pieza destacaría de las que interpretó en la final?

–De las tres que canté destacaría 'La playina de Xixón', que la elegí porque en la plaza Mayor siempre gusta mucho y anima bastante a la gente.

–¿Cómo fue su preparación para el certamen?

–Lo primero, estar tranquilo, hacer deporte moderado y descansar lo máximo que se pueda compaginándolo con el trabajo.

–¿Cómo empezó su afición por la canción asturiana?

–Siempre escuché de todo desde pequeño, también folclore, pero empecé con la gaita asturiana. Después empecé a acompañar tonada por alguna sidrería de la zona de El Llano, había mucha afición, y ahí poco a poco aprendí. Hasta que ya me lancé a cantar ahí mismo. Dije 'bueno, voy a cantar una' y ya no paré. Más tarde estuve formándome un tiempo con Ismael Tomás Montes y empecé a concursar.

–¿Ha participado en otros certámenes de música tradicional?

–Sí. Gané el año pasado en Cangas del Narcea, quedé segundo en el I Premiu Obdulia Álvarez 'La Busdonga' y mi primera victoria fue en el Concurso de Canción Asturiana de Les Mines, en La Nueva (Langreo).

–¿Qué importancia le atribuye a preservar estos concursos y difundir la tonada?

–Es muy importante porque en otros ámbitos es más complicado que la gente se fije en ello. Hay que introducir poco a poco la tonada a todo el público y que no sea mayoritariamente gente veterana que lo vivió en su día. Tenemos que ir acercándolo a generaciones nuevas.

–¿Quiénes son sus referentes?

–Probablemente me quedaría con José González 'El Presi'. Hay gente muy buena, pero él hizo mucho, aparte de que era muy bueno en tonada asturiana tradicional también renovó, que eso es importante. No es solo cantar lo de siempre y ya. La mayoría cantamos por él.

