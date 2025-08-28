El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Serpiente localizada en el barrio de La Calzada, en Gijón. E. C.

Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón

Agentes de la Policía Local introdujeron el ejemplar en una bolsa tras el aviso de los vecinos de la calle Brasil, en el barrio de La Calzada

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:40

Una serpiente de más de un metro de longitud generó hoy de madrugada una importante expectación en el de La Calzada, en Gijón. El ejemplar fue localizado por los vecinos en la calle Brasil, sobre la 1 de la mañana. El animal, de una envergadura importante, se movía por la vía pública, ante la estupefacción de los testigos.

Una vez alertadas las fuerzas de seguridad, los agentes de la Policía Local que acudieron al lugar consiguieron coger la serpiente e introducirla en una bolsa. Se trataba de una especie conocida como serpiente de escalera que no es venenosa pero puede morder si se siente amenazada.

Luis Laria, director del Parque de la Vida, se desplazó de madrugada desde Luarca para hacerse cargo del animal. Será soltado en una zona boscosa próximamente, después de su incursión en la ciudad.

