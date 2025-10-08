El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las actividades del actual servicio de Emulsa de recogida de objetos en buen uso para su reutilización. E. C.
Objetoteca municipal

Taladradora, herramientas de jardín, material deportivo... Gijón estudia crear un servicio público de préstamo de objetos

Prevé ligarlo al nuevo contrato del servicio de reutilización ReusApp y plantea un sistema de puntos para hacer uso de ellos

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:56

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Gijón, Rodrigo Pintueles, aceptó en el Pleno un ruego del portavoz de IU, Javier Suárez Llana, para la creación de una «objetoteca municipal», un servicio que, al estilo de una biblioteca, permita el préstamo de objetos que tengan un uso poco frecuente o esporádico y que podrían ir desde herramientas de bricolaje a unas muletas, pasando por material deportivo de diversa índole. «Queremos cambiar la lógica de comprar cosas que luego acaban sin uso o en el contenedor, por la de prestar», argumentó Suárez Llana.

«Vemos bien la idea», respondió Rodrigo Pintueles, quien añadió que es una medida que ya se está estudiando en Emulsa. El concejal de Medio Ambiente recordó que en breve finalizará el contrato del servicio 'ReusApp', que permite a la ciudadanía entregar objetos en buen uso para ser reutilizados por otros usuarios, y avanzó la posibilidad de incluir en los nuevos pliegos esta posibilidad del préstamo temporal. El servicio echaría a andar con «una pequeña dotación de herramientas de bricolaje y jardinería y material deportivo», que se ampliaría con otros que puedan ser entregados por la ciudadanía. El alquiler de estos objetos no sería gratuito, pero sí «con un precio módico», e incluso se estudia un sistema de puntos para que quien done objetos a este servicio obtenga créditos que le permitan usar otros que necesite.

El concejal añadió que entre las variables que aún hay que analizar está el de la posible responsabilidad civil en la que podría incurrir Emulsa en caso de que algún usuario sufriera daños por el uso de algún elemento que no estuviera en buen estado.

