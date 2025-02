La gijonesa que asesinó a su bebé, culpable de asesinato con alevosía

El jurado popular del caso del bebé de Nuevo Roces escribió ayer la penúltima página del crimen. Ya solo queda conocer la sentencia. Por unanimidad, Silvia Acebal fue declarada culpable de apuñalar hasta la muerte a su hijo. Según el jurado, durante las ... cuatro días que ha durado el juicio, quedó probado que la asesina actuó de manera «consciente, voluntaria e intencionadamente». Dieron, por tanto, veracidad a todas las pruebas testificales y periciales. También a la confesión que realizó en la primera sesión del juicio.

Las nueve personas que integraron el jurado comenzaron su deliberación entorno al mediodía. Dos horas más tarde ya habían terminado. No hubo lugar a debate ni discrepancia entre ellos. Culpable de asesinato con alevosía y agravante de parentesco. No hubo lugar, porque ni siquiera la magistrada aceptó la petición de la defensa de discutir si el trastorno antisocial de la personalidad -diagnosticado por los psicólogos forenses- podría haber sido considerado un atenuante en el asesinato.

A las 15.15 horas tuvo lugar, en le Sección Octava de la Audiencia Provincial, la lectura del veredicto. Minutos antes, Silvia entró esposada a la sala. «Este jurado considera que la acusada es culpable del asesinato de su bebé por nueve votos a cero», anunció el portavoz. Y ni se inmutó. Como hiciera durante el resto de sesiones, Silvia mantuvo la mirada en el suelo, las piernas cruzadas y las manos entrelazadas mientras la declaraban culpable de haber asesinado a su hijo tras su alumbramiento con 53 cuchilladas cortantes y punzantes. Horas antes de la lectura del veredicto, su abogado, Javier Menéndez Barbón, habló con ella: «Está tranquila. Sabe a lo que se enfrenta, pero no pierde la calma. Está como siempre». Cuando la magistrada le ofreció el último turno de palabra, no hizo uso del mismo.

Conclusiones sin cambios

Previsiblemente, la próxima semana se conocerá el contenido de la sentencia. La Fiscalía y la acusación particular no modificaron sus conclusiones iniciales: piden para ella la pena de prisión permanente revisable. Sería el primer caso de prisión permanente revisable en Asturias. Sí hay discrepancia entre las partes acusadoras por la indemnización que debería recibir la expareja de Silvia y padre del bebé asesinado. La Fiscalía solicita 50.000 euros para él y su abogado reclama 105.000 euros. En todo caso, la integridad del dinero que reciba, dijo, será donado al Hogar de San José de Gijón. Por su parte, la defensa de la asesina confesa solicitó en sus conclusiones la pena de 15 años de prisión. El fallo del jurado no será recurrido.

«El veredicto ha sido el esperado porque las pruebas eran concluyentes. Cualquier otro pronunciamiento del jurado era inimaginable», sostuvo Ricargo González, abogado de la acusación particular. «Han sido días duros. El crimen es una crueldad difícil de imaginar», aseguró también la fiscal Isabel Prendes.

El veredicto del jurado puso fin a un juicio que ha durado cuatro días. Diecisiete testigos y diez peritos dieron cuenta de la crueldad del crimen y de la personalidad de la asesina. También Daniel B. S., expareja de Silvia y padre del bebé, quien fue exonerado de toda responsabilidad en junio de 2020. Un hombre roto de dolor que requiere de ayuda psicológica desde entonces. «Estoy aquí por mi hijo, porque no le pude proteger. Me siento culpable por ello. Ya no confío en nadie y tengo miedo salir a la calle», declaró el miércoles en presencia de su expareja.