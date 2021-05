Crimen del bebé de Nuevo Roces Silvia Acebal: «No tendré vida suficiente para arrepentirme, pido perdón» La joven reconoció haber acuchillado a su bebé y lamenta haber «arruinado la vida de mi familia y la de Daniel», su expareja Silvia Acebal, cabizbaja, ayer, en el curso del juicio por el crimen del bebé de Nuevo Roces. / DAMIÁN ARIENZA GUILLERMO MAESE GIJÓN. Viernes, 14 mayo 2021, 02:58

Silvia Acebal Martínez hizo ayer uso del último turno de palabra en el juicio que la incrimina como la asesina de su hijo en agosto de 2019. Tras asumir su culpa el lunes y escuchar hasta ayer el testimonio de 17 testigos y 10 peritos, por fin pidió disculpas y mostró arrepentimiento. Nunca desde su detención lo había hecho. «No tendré vida suficiente para arrepentirme. Pido perdón a mi familia porque les he arruinado la vida. También a la de Daniel, que siempre me trataron muy bien». Ahora solo queda conocer el veredicto del jurado, que se sabrá a lo largo del día de hoy. Después, el caso quedará visto para sentencia.

En la Sección Octava de la Audiencia Provincial se conocieron ayer algunos detalles de los informes periciales del crimen. Por videoconferencia, y desde La Coruña, dos policías de la unidad científica aseguraron haber recibido hasta 48 vestigios con la sangre del crimen -toallas, fibras y trozos de colchón-, que confirmaron la relación de parentesco entre la encausada y Daniel con su hijo.

Después de matar a su hijo tras su alumbramiento, Silvia Acebal le dio la vuelta al colchón y lavó las sabanas. Dejó rastros de sangre en el pasillo, que limpió Daniel B. S. cuando volvió del trabajo. Se excusó en el sangrado de un quiste. No era, aparentemente, un problema nuevo para ella. Tanto su expareja como sus amigos sabían, por boca de Silvia, de este problema. Sin embargo, no era cierto. Dos médicos del Hospital Universitario Central de Asturias concluyeron tras la exploración que le realizaron en octubre de 2019 que nunca había tenido dicho quiste.

Especialmente sobrecogedor fue el testimonio de las médicos forenses que analizaron el cuerpo de un bebé con cincuenta y tres heridas cortantes y punzantes. «Fue una muerte violenta. No hay duda de que su intención era matarle. Probablemente, ni una rápida intervención médica le hubiera salvado la vida», aseguraron las forenses. Silvia dio a luz en la trigésimo octava semana de gestación. Nació vivo y la causa de su muerte fue un shock hipovolémico. Murió desangrado en torno a las 15 horas del 1 de agosto de 2019.

Prisión permanente

En sus alegatos finales, ni la Fiscalía ni la acusación particular realizaron modificaciones a sus conclusiones. Mantienen para ella la petición de prisión permanente revisable. De cumplirse su petición, sería la primera condenada de este tipo en Asturias. Desde su implantación en marzo de 2015, 17 personas -datos relativos hasta febrero de 2021- han sido condenadas a la que es la mayor condena privativa de libertad recogida en el Código Penal español. A ello se refirió Ricardo González, abogado de la acusación particular: «Ninguna de esas condenas han sido tan crueles y execrable como esta». La fiscal Isabel Prendes insistió al jurado: «No duden que mató con maldad a un hijo no deseado. Fue cruel, consciente y voluntariosa».

Hoy, a las 10 de la mañana, el jurado popular se reunirá para deliberar su veredicto, que se conocerá a lo largo del día.