«Me sobran motivos para no seguir», afirma la concejala Estefanía Puente Seis afines a Mario Suárez comparten con él precandidatura a la cabeza de lista de Podemos, frente a Rosa Espiño GIJÓN. Martes, 22 enero 2019

«Por coherencia llegué a esta aventura política en Podemos y por coherencia decidí no continuar en primera línea de batalla. Me sobran motivos». De este modo explicaba la concejala Estefanía Puente, de Xixón Sí Puede, su decisión de no optar a las primarias de Podemos para la confección de la lista electoral. «Echo el ancla y freno, cojo aire y sigo peleando por mis ideales desde otros proyectos», añadía. «Seguiré hasta el final del mandato», aclaró.

Desde su elección como concejala, Puente llevó dentro del grupo municipal los asuntos relacionados con vivienda y servicios sociales, destacando entre su defensa de la puesta en marcha de una renta social municipal. En las primarias para renovar la dirección local de Podemos fue la única concejala que concurrió en la lista que encabezaba Mario Suárez del Fueyo. La semana pasada, sin embargo, manifestaba ya su hartazgo por la presencia de «personas tóxicas» en la formación morada.

Podemos hizo ayer públicas las precandidaturas registradas tanto para optar a la cabeza de lista como al resto de puestos de la candidatura. En el primer grupo aparecen la diputada autonómica Rosa Espiño y el secretario general Mario Suárez, junto a otras seis personas afines a la dirección local, entre ellas la coportavoz de Podemos Xixón, Yolanda Huergo.