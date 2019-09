Un sobrecoste del 20%, escollo entre el Ayuntamiento y los dueños de la Casa Paquet El Consistorio ha dejado de pagar el alquiler del inmueble alegando un «incumplimiento de contrato» I. VILLAR GIJÓN. Jueves, 5 septiembre 2019, 01:45

«Este Ayuntamiento es una institución seria y ha cumplido. Pero después de haber hecho una inversión muy importante lo que no podemos permitir es que la otra parte no asuma sus responsabilidades». La alcaldesa de Gijón, Ana González, remarcó ayer que la pelota sobre el futuro de la Casa Paquet está en el tejado de su propitario, el Instituto Catequista Dolores Sopeña, «que debe cumplir lo acordado». Ambas partes pactaron en 2016 la recuperación del edificio para su uso como albergue de peregrinos y oficina de información turística, en régimen de arrendamiento.

Según explicó la regidora, el Ayuntamiento se comprometió a ejecutar obras de reforma y adaptación del inmueble a sus nuevas funciones hasta un importe máximo de 620.000 euros, «y lo que quedara a partir de esa cantidad tendrían que hacerlo los propietarios». Una vez que la administración municipal «ha cumplido», se ha enviado un requerimiento al instituto catequista para que asuma los trabajos pendientes, entre ellos la sustitución de las ventanas. La propiedad de la Casa Paquet, no obstante, no está de acuerdo con la cuantía que se le pide asumir. «Han modificado los precios unitarios del proyecto, con una desviación del 20%, sin haberlo consultado con nosotros. Ellos son los responsable de la obra y lo que no puede hacer es firmar algo y que lo pague el instituto», apuntó un portavoz, Javier Martínez, en Ser Gijón.

La entidad asegura que pedirá una reunión con el Ayuntamiento para tratar de aclarar la situación, dialogando y aportando la documentación necesaria, algo que ya intentó en mayo pero que no fue posible ante el cambio de Corporación. La alcaldesa se mostró dispuesta a reunirse con ellos, si bien remarcó que «el proyecto lo hizo quien lo hizo», en referencia al anterior equipo de gobierno, y que cualquier acuerdo que se alcance «no puede ser lesivo para el Ayuntamiento».

De momento el Consistorio, alegando un «incumplimiento de contrato», no ha abonado la renta de alquiler correspondiente al último trimestre, decisión ante la que el instituto ya ha presentado el correspondiente recurso. Pese a que el edificio no está aún en condiciones para su apertura, el acuerdo suscrito entre ambas partes recogía que el Ayuntamiento pagaría por el arrendamiento del inmueble desde el primer momento, el equivalente a 18.000 euros al año en pagos trimestrales. Y así lo hizo desde noviembre de 2016 hasta el pasado mes de mayo.

«Ya se verán los usos»

Ana González señaló que aún no ha «estudiado» qué ocurriría con la inversión ya realizada si finalmente no se concluye el proyecto. Y eludió valorar los usos propuestos por sus predecesores. «Primero acabemos la obra y luego se verá. Es verdad que en el acuerdo venía estipulado el de albergue de peregrinos, con la idea de sacarlo a concesión con el de Contrueces. Pero eso tiene unas condiciones específicas, sin una tarifa fija. Veremos si hay alguna entidad que quiera gestionarlo».