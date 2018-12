Tato, el simpático perro que pasea en moto por Gijón

A Tato no le falta detalle para disfrutar de su habitual paseo en moto por Gijón con su dueño, Lucas. Este can de seis años no le teme a la velocidad y va observando el bonito paisaje de San Lorenzo.

Con sus gafas, como todo buen motero, va en la parte de atrás del vehículo encantado. Juanma Castaño ha publicado un tweet donde ha dado a conocer a este simpático perro ante todos sus seguidores: «Este crack se llama Tato y va en la moto de su dueño, Lucas, que es mi amigo. A Tato le encanta ir en moto. El vídeo es de hoy, Paseo del Muro de Gijón. Vivan los animales!!!»

Este crack se llama Tato y va en la moto de su dueño, Lucas, que es mi amigo. A Tato le encanta ir en moto. El vídeo es de hoy, Paseo del Muro de Gijón. Vivan los animales!!! @😍😍😍🔝🔝🔝 pic.twitter.com/SIEygyaD20 — Juanma Castaño (@juanmacastano) 20 de diciembre de 2018

Un simpático vídeo que llama la atención ya que no resulta muy habitual ver a un perro con un aspecto tan motero. Sin duda, Tato es un gran amante del motor.

Esta no es la única faceta llamativa de Tato, el surf es otro de sus grandes hobbies. El destino de Tato nada tenía que ver con su vida actual, nació en una camada de cazadores en León. La suerte quiso que Tato fuese a parar a la escuela de surf 'Siroko Surf School'. Sin duda, una prueba de que la moto y el surf no solo es cosa de humanos.