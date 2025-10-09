El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Trump anuncia un acuerdo entre Israel y Hamás para un alto el fuego y liberar a los rehenes
Raúl Cabezas, Jaime González-Baizán, Carlos Pajares, Francisco Fernández Linera y Carlota García-Noval, directivos y empleados de TKE, en el Aulario Sur de la EPI tras compartir sus experiencias. Jesús Manuel Pardo
'TKE Day' en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

«Buscad prácticas en las que hagáis un trabajo tangible»

'TKE Day' ·

La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón organiza una jornada con TK Elevator para acercar el trabajo en la ingeniería de la movilidad al alumnado y atraer a futuros profesionales

María Agra

María Agra

Gijón

Jueves, 9 de octubre 2025, 06:51

Comenta

Rubén Cabezas, graduado y máster en Ingeniería Industrial, empezó a trabajar en TKE en 2019. Fue gracias a las prácticas del máster que cursaba en ... la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Gijón y lo primero que recuerda es «ver las oficinas y que me perdí el primer día». Le impresionaron tanto la amplitud de las oficinas como los diferentes prototipos y robots de trabajo que se iba encontrando a su paso. También la familiaridad que descubrió allí, lejos del individualismo que esperaba de una gran empresa. «Te arropan mucho al principio», recordaba este miércoles, aunque «ver cómo afrontas los errores y la actitud que muestras también es súper importante».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  2. 2 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  3. 3 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  4. 4

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  5. 5 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  6. 6 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
  7. 7 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  8. 8 ¿Cuáles son los vuelos que Ryanair dejará de operar en Asturias?
  9. 9 El conductor pillado a 237 kilómetros por hora en la A-8 batió el desafortunado récord de velocidad máxima registrada en Asturias
  10. 10

    Quintes se movilizará contra la okupación en Granderroble

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Buscad prácticas en las que hagáis un trabajo tangible»

«Buscad prácticas en las que hagáis un trabajo tangible»