«Buscad prácticas en las que hagáis un trabajo tangible»

Rubén Cabezas, graduado y máster en Ingeniería Industrial, empezó a trabajar en TKE en 2019. Fue gracias a las prácticas del máster que cursaba en ... la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Gijón y lo primero que recuerda es «ver las oficinas y que me perdí el primer día». Le impresionaron tanto la amplitud de las oficinas como los diferentes prototipos y robots de trabajo que se iba encontrando a su paso. También la familiaridad que descubrió allí, lejos del individualismo que esperaba de una gran empresa. «Te arropan mucho al principio», recordaba este miércoles, aunque «ver cómo afrontas los errores y la actitud que muestras también es súper importante».

A Carlota García-Noval, que se incorporó a la empresa en plena pandemia gracias a una beca de la Fundación Universidad de Oviedo (FUO), lo que más le impactó fue «conocer a la gente sin verles la cara». Tenía 23 años, estaba recién graduada en Ingeniería de Minas y todo aquello era nuevo y ajeno para ella. Pero enseguida se sintió aliviada al ver la juventud del personal. «Pensaba que la gente iba a ser de la edad de mis padres y de pronto vi que apenas tenían unos años más que yo». Para ella, la clave durante sus inicios fue «preguntar mucho, empaparte y exprimir a cada compañero».

Fue lo que contaron este miércoles a los cerca de 50 estudiantes de la EPI que asistieron al 'TKE Day', un evento anual organizado por TK Elevator para acercar su trabajo en la ingeniería de la movilidad al alumnado y mostrar así su compromiso con la formación de futuros profesionales. Amparados por Jaime González-Baizán, representante senior de la empresa que hizo las veces de moderador, y en una charla que llevaba por título 'De la EPI a la empresa', ambos compartieron sus experiencias académicas y el posterior salto a la vida profesional.

Conocer proyectos de verdad

Durante la inauguración de la jornada, que tuvo lugar en el Aulario Sur de la EPI, el director general de TK Escalator Norte, Carlos Pajares, y el director de la cátedra TKE, Francisco Fernández Linera, presentaron al alumnado el trabajo de la empresa, muy centrado en «la movilidad urbana y la accesibilidad para todas las personas», y les advirtieron sobre cómo «las escaleras, ascensores y pasillos son una parte imprescindible en cualquier ciudad», con poblaciones cada vez más envejecidas pero que quieren vivir mejor.

«Necesitáis conocer proyectos de verdad, que sean tangibles», les remarcó Pajares, convencido de que en TKE encontrarán la oportunidad de trabajar en ese tipo de proyectos. Para muestra, Raúl y Carlota, que «empezaron con una beca y ahora están en proyectos muy importantes».

También aprovecharon para desmontar mitos y confirmar realidades, como que «en una multinacional no eres solo un número más», y para dar algún que otro consejo a quienes pronto darán el salto al mercado laboral. «Buscad unas prácticas que os ayuden a formaros y en las que hagáis un trabajo tangible», sugirió Carlota. Pero, sobre todo, «no tengáis miedo a probar; lanzáos porque al final se aprende mucho y ahora, siendo joven, no pasa nada si te equivocas», destacó Rubén. Al final de la jornada pudieron conocer diferentes proyectos de I+D en una sesión de estands.

Visita guiada el día 22

El evento de este año incluye también una visita guiada a las instalaciones de TKE Norte, ubicadas en Mieres. Será el próximo 22 de octubre y se realizará en dos turnos, uno por la mañana (de 10.30 a 12.30 horas) y otro de tarde (de 15.45 a 17.45). Entre las actividades, habrá una recepción en el 'showroom' (sala de exposición donde las empresas muestran sus productos), realizarán visitas guiadas a los talleres de calderería y de ajuste y, por último, recibirán merchandising de la empresa y un folleto con las ofertas de empleo disponibles actualmente.