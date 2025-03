Tres barrios esperan respuesta sobre nuevos centros de salud

MARÍA CIDÓN KIERNAN Gijón. Lunes, 15 de junio 2020, 01:25 Comenta Compartir

Los vecinos de Nuevo Roces tenían una reunión con el gerente del Área V, Manuel Bayona, en marzo pasado, pero por la pandemia se tuvo que suspender. En ese encuentro iban a ponerles al día sobre la inversión para el nuevo centro de salud, la presentación del proyecto en el solar donde estará ubicado y los plazos de licitación. Miguel Bernardo, presidente de la Asociación de Vecinos de Nuevo Roces, envió a finales de mayo una petición a la gerencia de Salud para retomar esa reunión, pero aún no tienen respuesta. «No tenemos ni idea sobre si esos 150.000 euros se mantienen o los van a revertir por la situación sanitaria. Lo único que queremos es información», indicó Bernardo. La asociación también ha planteado sus inquietudes en las reuniones del Consejo de Distrito, donde el Ayuntamiento les transmitió que, según la Consejería de Salud, la construcción en Nuevo Roces es «irrenunciable».

Sin solución a la vista

En La Camocha no saben nada sobre los 120.000 euros previstos para construir un nuevo consultorio en su barrio. Herminio Torre, presidente de la entidad vecinal de la parroquia, pudo hablar con el gerente del Área V, Manuel Bayona, a inicios de mayo, pero no concretó avances. «No tenemos solución alguna, estuve hablando con Bayona y no me pudo aportar nada porque están en un impasse», reconoció. En La Camocha viven cerca de 6.000 personas, detalla Torre, pero solo cuentan con tres médicos de familia y una pediatra que no dan abasto. «El centro de salud está quedando corto para todos», aseveró.

Las mejoras del ambulatorio de Perchera dependen de las obras de ampliación en el Hospital de Cabueñes, adonde serán derivados los servicios del Centro de Especialidades de Pumarín. Así, Perchera se trasladaría a ese edificio aledaño y podría ampliar su capacidad. El doctor Javier Civieta, representante de la FAV en el consejo de salud del Área Sanitaria V, trasladó estas dudas durante una reunión del consejo el martes pasado y no obtuvo plazos para las obras en Cabueñes.