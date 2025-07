«Con el tiempo que hace ya merece la pena venir a Gijón»

Unos vienen y otros se van. El mes de julio ya es sinónimo de vacaciones de verano y los turistas, tanto los que vienen como ... los que salen de Gijón, ya han empezado con el trasiego habitual de estas fechas. Eran muchos los que este martes esperaban en la estación de autobuses, cargados de maletas, para irse de viaje o regresar a sus respectivas a casa.

De estas últimas era precisamente Laura García, que buscaba su autobús para volver a Cantabria después de pasar un par de días en un festival de música. «Venía de prensa para sacar unas fotillos y me he quedado en un 'surf camp' cerca del recinto porque económicamente era lo mejor», apuntó. Le ha costado en torno a 30 euros la noche y «como Gijón está carísimo ahora en verano, que es exagerado, he decidido irme ya y volver otro día para seguir con el festival», añadió.

En la situación contraria estaban las hermanas Mari Ángeles y Encarna Noguera, procedentes de Murcia. Con una mochila a la espalda cada una, acababan de llegar a la ciudad para retomar una experiencia que les quedó pendiente: el Camino de Santiago. «Iniciamos el Camino del Norte antes de la pandemia y nos quedamos aquí, en Gijón, así que ahora hemos vuelto y lo vamos a hacer desde Gijón a Ribadeo», explicó Mari Ángeles. Eso sí, «luego volvemos a Oviedo y nos quedamos unos días ya, en plan turista», matizó.

En cuanto al presupuesto que necesitarán para este recorrido, que incluye unas siete etapas, creen que «dependerá de lo que nos cobren aquí en Gijón, pero de momento no sabemos exactamente lo que vamos a gastar». Solo que «en la cuenta llevamos lo justo», comentaron entre risas.

1.500 euros para un mes

Mientras muchos llegaban, Margarita Rodríguez esperaba en el andén con su maleta y mochila rojas para irse todo el mes a Benidorm. «Hace cincuenta y tantos años que voy y ahora llevo un año y medio viuda. Alquilé el apartamento que solíamos alquilar juntos, así que a ver qué tal», señaló con cierta preocupación. Aunque no está segura, calcula que «con menos de 2.000 euros es suficiente» para los próximos 30 días. Y teniendo en cuenta el gasto en comida. «No me apetece cocinar y una amiga que estuvo ahora dice que por 14 o 15 euros diarios tienes un menú».

Margarita Rodríguez, a punto de irse un mes a Benidorm. Damián Arienza Un grupo de viajeros espera por su autobús en la estación. Damián Arienza Los irlandeses Gemma, Damian, Eithe y John, en el Puerto Deportivo. María Agra 1 /

El pacense Antonio Pulgarín, sin embargo, que llegó a Asturias el 16 de junio para pasar el mes entero en la región, cree que «con 1.500 euros tienes bastante», apartamento incluido. «Aunque lo he tenido que coger con mucha antelación, cinco o seis meses antes», aclaró. Y para su hija Irma, que llegó el lunes para unirse a él, solo «con la temperatura que tenéis ya merece la pena venir».

Los que estaban absolutamente encantados eran los irlandeses Eithe y John, que viven en Australia, y sus amigos Gemma y Damian. Llevan en España un mes y «todo es mucho más barato que en Australia, así que estamos disfrutando mucho».