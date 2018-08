«Los vasos reutilizables están muy bien, aunque la sidra sabe mejor en cristal» Un miembro de un grupo folclórico sujeta un 'Ecovasu'. El 'ecovasu' estrenado en los festejos de Cimavilla es recibido como «una excelente iniciativa» E. GARCÍA GIJÓN. Lunes, 6 agosto 2018, 01:37

No es lo mismo. Beber la sidra en vaso de plástico, aunque este sea duro y 'eco', no transmite igual sensación que en vidrio. Pero, a juzgar por las opiniones de los gijoneses y visitantes que ayer fueron 'conejillos de indias' de la iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento y Emulsa para reducir la generación de plástico, parece que, por el bien del planeta, uno puede llegar a acostumbrarse.

«Hay que adaptarse a los tiempos», concedía Carmen Fernández. «Esto es como la retirada de las pajitas». O las bolsas de plástico. Muchos de los asistentes a la jira se sorprendían con el 'ecovasu', pero lo consideraban una «excelente» iniciativa. «El mar está lleno de plásticos y aunque sea una menudencia, por algo se empieza», comentaba Eloísa Pérez. No obstante, incidía Rosa Rodríguez Entrialgo «la sidra sabe mejor en vaso de cristal». Para el toledano Benedicto Gutiérrez el material del vaso no era impedimento a la hora de escanciar. «No sé si es por no ser asturiano, pero no noto gran diferencia», reconocía. Y a Maribel Duro el vaso le pareció «hasta bonito». «Creo que con los mayores puede funcionar muy bien, pero tengo mis dudas con los más jóvenes porque tienden a ser algo más descuidados», añadía.

En la barraca, Omar López, de la Comisión de Fiestas de Cimavilla, se mostraba escéptico con la posible aplicación de la campaña en festejos multitudinarios. «Este tipo de público lo entiende y está concienciado, pero en fiestas más grandes no sé si les parecerá bien pagar un euro de fianza. Aquí, de momento, no se ha quejado nadie», valoraba.