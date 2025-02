Los vecinos critican «el retraso premeditado del plan de vías» y dudan de que la UE lo financie

Los vecinos están que trinan con el nuevo retraso en el desarrollo del proyecto para la integración ferroviaria en Gijón, más conocido como el plan ... de vías. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), Manuel Cañete, considera que «es una estrategia muy bien planificada, de dejar que las cosas vayan sucediendo y no hacer nada». En su opinión, que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) haya rechazado financiar la obra indica que «no se ha hecho absolutamente nada para que saliera adelante». «Es tremendo», puntualiza, aunque Cañete duda de que el la Unión Europea acepte financiar el nuevo plan por el mero traslado de la estación intermodal a Moreda: «Me cuesta creer que Europa va a dar el visto bueno a un proyecto por el simple hecho de que cambie de ubicación la estación».

La FAV también está muy descontenta con las administraciones públicas. «No sé en qué lugar queda el ministro, que en su día firmó el convenio y que cuando vino aquí cogió nuestro micrófono y dijo que iba a pelear por el acuerdo». Los vecinos están convencidos de que la realidad era que «se estaban dilatando los tiempos y que ha sido intencionado», no en vano hace 20 años que se comenzó a trabajar un proyecto que debería estar finalizado. «Los vecinos tenemos hartazgo por este incumplimiento sistemático», indicó Manuel Cañete, pues estos nuevos cambios significan que el plan de vías «está volviendo a la casilla cero». Su conclusión es que «entidades como Gijón al Norte no sirven para absolutamente nada» y que «Asturias y Gijón están demostrando que no tienen ningún peso político en el entramado nacional y a las pruebas me remito».

Así las cosas, la FAV celebrará mañana una asamblea ordinaria en la que analizará las opciones que tiene, como puede ser reunir la plataforma en defensa del plan de vías. Eso sí, Manuel Cañete asegura que «ahora le toca a la alcaldesa dar las explicaciones pertinentes a toda la ciudadanía, porque este es otro jarro de agua fría más, en este caso creo que premeditado». Además, llama la atención sobre «el poco disgusto que esto ha causado en las administraciones local y regional», ante lo que Cañete califica como «el mayor despropósito histórico de Gijón».

Ciudadanos pedirá el informe del BEI para saber por qué ha denegado la financiación al proyecto

Documentación

Que el BEI haya rechazado financiar las obras del plan de vías ha alarmado a los partidos políticos y Rubén Pérez, concejal de Ciudadanos y miembro del consejo de administración de Gijón al Norte, anunció ayer que solicitará formalmente toda la documentación relacionada con la solicitud de financiación presentada ante el BEI. Su objetivo es conocer exactamente las razonas aducidas por la entidad para desestimar la financiación, máxime teniendo en cuenta que hace un año «el entonces consejero de Infraestructuras, Juan Cofiño, manifestaba que progresaba adecuadamente».

Rubén Pérez lamentó la falta de información a los miembros del consejo de administración de Gijón al Norte, que desde octubre de 2019 no han sido convocados a ninguna reunión, ni siquiera telemática, al tiempo que la entidad solo se dedicó a cuestiones ordinarias de su gestión. «Tal parece que los consejeros somos meros convidados de piedra a los que no se nos informa ni se nos tiene en cuenta», indicó Pérez, quien además aseguró que «todas las cuestiones relativas al plan de vías se están tratando en conciliábulos privados al margen de cualquier órgano formal y de la luz pública», algo que la formación naranja considera «intolerable» y «un desprecio hacia los gijoneses».

Consenso

El concejal de Ciudadanos cree que esta situación «es una muestra más de cómo el Partido Socialista quiere apropiarse de un proyecto que es ciudad y supone un desprecio absoluto a cuestiones democráticas elementales como son la transparencia y el diálogo, así como el consenso previo». Recordó que antes o después este proyecto tendrá que se sometido a un debate en el Pleno Municipal, donde la alcaldesa, Ana González, no cuenta con mayoría suficiente para aprobar o modificar el convenio del plan de vías, «por lo que, si realmente quiere que el proyecto avance, debe rectificar, abandonar cualquier intento de imposición y dialogar de forma sincera con los grupos de la oposición».

El cambio de ubicación de la estación intermodal a la zona de Moreda supone que hay que analizar de nuevo dos posibles soluciones técnicas de la obra, buscar nueva financiación (posiblemente a través de los Fondos de Recuperación y Resiliencia) y quizá elaborar un nuevo convenio. El objetivo ahora es que las obras de la estación se puedan licitar antes de mayo de 2023, cuando finaliza el mandato municipal.