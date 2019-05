Los vecinos instan a aumentar el cuidado de las calles y el número de escuelas infantiles En primera fila, de izda a dcha, Floro Martín (Laviada), Jacobo Freire y Pilar Ruiloba (Ceares), Maite Martín (Centro) y Víctor Díaz(El Coto). Detrás, Alejandro Romero (Contrueces), Iván Suárez (Viesques), Tita Caravera (La Arena), Sergio Álvarez (Cimavilla), Joaquín Castillo (Jove), Carmen Rodríguez (Nuevo Gijón), Esteban Calleja (Pumarín)y Christian Guisado (El Coto). Al fondo, Manuel Cañete (El Polígono), José Luis Fernández (Nuevo Gijón) y José Luis Ordiz (Moreda); en el Antiguo Instituto. / DAMIÁN ARIENZA Reclaman a la próxima Corporación que ataje «de forma urgente» el mantenimiento de aceras, parques e instalaciones y fomente la participación PABLO SUÁREZ GIJÓN. Martes, 21 mayo 2019, 01:02

En cinco días, los gijoneses acudirán a las urnas para elegir al próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad. Quien tome el relevo de Carmen Moriyón tendrá ante sí una larga lista de demandas bajo la mirada atenta de los ciudadanos. Los barrios, previsores, ya adelantan las líneas generales de las medidas cuya gestión «urgente» reclamarán al gobierno entrante. «Hay muchas cosas por hacer», aseguran.

Centro

Escuela infantil y un centro municipal integrado

«La escuela infantil de 0-3 años en el colegio Cabrales es primordial e indispensable», afirma Maite Martín, presidenta de los vecinos del centro, sobre una instalación por la que llevan seis años esperando. No es la única infraestructura que demandan. «Necesitamos un centro municipal integrado en el que poder llevar a cabo actividades culturales. El Teatro Arango hubiera sido una muy buena opción, pero al final terminó siendo una hamburguesería», lamenta. Por último, el centro pide también a la próxima Corporación que aumente el control sobre la ordenanza del ruido, especialmente en las habituales zonas de ocio de la ciudad.

Cimavilla

Protocolo de movilidad y mejora del adoquinado

Si hay algo que esperan en Cimavilla de la próxima Corporación es que no se refugie en «excusas económicas» como, aseguran, ha hecho el último gobierno de Foro. «Hay muchas cosas que no dependen de partidas presupuestarias y no se han hecho», afirman en referencia a aspectos como la movilidad o el control de las entradas al barrio. «Cada vez que hay un evento en nuestra zona (calcula que habrá unos catorce al año) cierran el barrio y ni siquiera los vecinos podemos entrar. Eso hay que controlarlo de alguna manera. Pedimos un protocolo», reclama el presidente de la asociación, Sergio Álvarez, quien también asegura que «se necesita trabajo» a la hora de solucionar los problemas del adoquinado.

La Arena

Limpieza de la playa y del parque Isabel la Católica

«El barrio está hecho, pero sigue habiendo aspectos por mejorar», señala la presidenta de La Arena, Tita Caravera. Los vecinos reclaman una limpieza de los estanques del parque Isabel la Católica por la que, afirma, llevan tiempo esperando. «El parque, junto con el cuidado de la playa, son dos aspectos importantes. Hay que garantizar que la playa está lista para su disfrute en verano», explica.

El Llano

Satisfechos con lo logrado, reclaman una escuela infantil

«Nos ha costado, pero estamos contentos con cómo se ha mejorado el barrio en los últimos años». Ángel Díaz, presidente vecinal de El Llano, se muestra satisfecho con reformas como la realizada en el parque de La Serena o en la calle Río de Oro, aunque asegura que todavía mantienen una vieja demanda que, espera, la próxima Corporación pueda llegar a tornar en realidad. «Necesitamos una escuela infantil de 0-3 años. La zona de Peritos sería ideal», señala.

Laviada

Mantenimiento urbano y un centro cívico

«Las calles del barrio están llenas de baches, las aceras no están habilitadas para carricoches o sillas de ruedas y la pista anexa al colegio Laviada está muy deteriorada». Ese es el resumen de Floro Martín, presidente de Laviada, sobre las necesidades del barrio en lo que respecta a mantenimiento urbano, cuenta pendiente del Ayuntamiento «desde hace mucho tiempo». Como propuesta estrella para la próxima Corporación, los vecinos de Laviada proponen la creación de un centro cívico en los antiguos juzgados de Prendes Pando. «Queremos que el Ayuntamiento compre el edificio. Los pisos superiores podrían incluso utilizarse para construir viviendas», añaden.

El Natahoyo

Arreglo de aceras, poda de árboles y más seguridad

«Necesitamos como el comer que nos arreglen las calles», afirma Álvaro Tuero, presidente de la asociación de vecinos, quien se queja de la falta de mantenimiento que sufren parques y zonas infantiles. «En algunos parques llevan meses faltando columpios sin que nadie se preocupe por sustituirlos», afirma. También reclama al próximo alcalde o alcaldesa que adecente las aceras, «llenas de baldosas rotas», y apueste por la poda regular de los árboles. «La situación en este sentido es lamentable. No pedimos que atraquen barcos en Poniente, solo que se mantengan las calles en un estado correcto», precisa.

Moreda

Limpieza del río Pilón y arreglo de los socavones

«Es una vergüenza como tenemos el río. Hay colchones, ruedas y todo tipo de basura. No se limpia desde hace muchos años», se queja Isabel Castañal, presidenta de Moreda. Entre los deberes para la próxima Corporación, desde el barrio también apuntan el cuidado de las calles. «La mayoría tienen montones de socavones», asegura.

El Coto

Mejoras de los parques y más actividades culturales

Los parques y su acondicionamiento son una de las prioridades que dibuja Christian Guisado, presidente de El Coto, de cara al próximo mandato. «El de San Nicolás y el de la plaza de la República necesitan mejoras urgentes. En este último se podría incluso construir una pequeña pista deportiva como la que hay en otras zonas de la ciudad», plantea. Las actividades culturales también centran otra de las demandas vecinales. «Compartimos un gestor cultural con el barrio de La Arena que es insuficiente. Apenas hay actividades culturales de interés en El Coto. Queremos un gestor propio», reclama Guisado, quien también insiste en volver a convocar los consejos de distrito.

La Calzada

Más agilidad administrativa y preservar la seguridad

«Tardamos mucho en cobrar las subvenciones y eso provoca que tengamos que hacernos cargo de unos gastos que no nos corresponden. Se necesita más agilidad administrativa porque, de lo contrario, se está perjudicando a los vecinos». Así se refiere Teresa Prada, presidenta vecinal de La Calzada, a uno de los apectos que, considera, es más susceptible de mejora para la próxima Corporación municipal. Por otro lado, destaca la seguridad en el barrio, que si bien ha aumentado en los últimos meses, «no se debe descuidar», a juzgar por la ola de robos sufrida en los últimos meses. El mantenimiento de las calles es, al igual que en el resto de barrios, otro de los focos de quejas más importantes.

Viesques

No a la gasolinera, limpiar el Piles y control de velocidad

Si hay una medida que los vecinos de Viesques reclaman a la próxima Corporación es, sin duda, la paralización de la nueva gasolinera, proyectada junto al lavadero de coches. «No nos vale otra cosa que no sea descartarla», advierte Iván Suárez, presidente de la asociación de vecinos. También reclaman que se aumente el control sobre el tráfico en la zona. «Hay que poner algún radar, badenes o semáforos. Últimamente está habiendo muchos accidentes y hay calles como Mar Cantábrico en las que es evidente que hay que hacer algo», afirma. Por último, señala la problemática con los vertidos de aguas fecales al río Piles y que, tal y como afirman los vecinos, repercute especialmente en el parque fluvial. «Cuando llueve mucho está de pena», afirman sobre una circustancia para la que el nuevo colector que todavía no ha entrado en funcionamiento podría servir de solución.

Contrueces

Cumplir con el programa de barrios degradados

«La partida para barrios degradados parece que está un poco en el aire. Es necesaria», afirma Alejandro Romero, presidente vecinal de Contrueces sobre una de las principales demandas del barrio para la próxima Corporación. Además de este aspecto, Romero destaca la necesidad de una escuela de 0-3 años y el arreglo integral del parque de Las Palmeras en el que, afirma, «hay hasta ratas».

Ceares

Recuperar el Hogar de Ceares y limpieza urbana

Al próximo alcalde, los vecinos de Ceares le piden, como una de las prioridades, la recuperación del Hogar para el desarrollo de actividades en su interior. «También necesitamos que se cumpla lo prometido en cuanto a limpieza urbana, que sieguen las zonas verdes y, en general, que adecenten las calles del barrio», añaden.

Nuevo Gijón

Mejorar el polideportivo y la bolera y «dar vida al barrio»

El polideportivo de Perchera-La Braña es una priordiad para el barrio de Nuevo Gijón. «Llevamos tiempo reclamando que se adecente y realicen las reformas pertinentes», afirman desde la asociación de vecinos. Junto a esta instalación, el arreglo de la bolera del barrio es otra de las peticiones. «Necesitamos que el barrio empiece a tener más vida», resumen sus vecinos.

El Polígono

Acabar las obras y aumentar de la participación

«Es importante que se cumplan todos los compromisos adquiridos con los vecinos y que se rematen las obras que continúan pendientes». Habla Manuel Cañete, presidente del Polígono. Además de la consecución de las obras, reclama una mayor fluidez entre Ayuntamiento y vecinos que, afirma, no ha existido en los últimos cuatro años. «Deben hacer un trabajo serio en lo que refiere a participación ciudadana», afirma.

Pumarín

Arreglo de las aceras y control de los árboles

Para Esteban Calleja, presidente de los vecinos de Pumarín, una de las prioridades en lo que refiere al barrio debería pasar por el arreglo de las aceras. «Hay aceras por las que prácticamente no se puede andar. Necesitamos que se adecenten de forma urgente», afirma. Otro de los problemas que percibe en las calles pasa por los árboles que, según afirman, carecen de control municipal. «Las ramas se llegan incluso a meter por las viviendas. Necesitamos que se controlen de forma regular este tipo de cosas», reclaman.

Jove

Recuperar el campo de fútbol de El Puerto y el frontón

«Es habitual ver cómo los servicios de limpieza limpian dos calles y hacen como que el resto no existe», se queja Joaquín Castillo, presidente de Jove. Para el barrio, el arreglo de las calles y el desbrozado de los árboles se presenta como una prioridad de cara al próximo gobierno. No es lo único. «Queremos recuperar el antiguo campo de fútbol de El Puerto y el frontón, uno de los pocos que queda en la ciudad», afirma Castillo, quien pide al Ayuntamiento que se haga con estos terrenos y los adecente para el uso vecinal.