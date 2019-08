Vecinos y Salud intentan buscar una solución a la falta de médicos en Primaria Varios de los asistentes a la reunión. / CAROLINA SANTOS La Federación de Asociaciones se reunirá la próxima semana con la gerencia del Área V y pedirá explicaciones por el cierre de Perchera el lunes SUSANA D. TEJEDOR GIJÓN. Sábado, 31 agosto 2019, 02:17

Los vecinos de Gijón han logrado, al fin, la tan ansiada reunión con la gerencia del Área V para intentar buscar una solución ante la falta de médicos y enfermeros en las consultas. La cita, que será el próximo martes, a las nueve y media de la mañana, en el Hospital de Cabueñes, llega tras las quejas del movimiento vecinal, encabezado por la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana, sobre «la falta de información, la ocultación de la mala planificación estival de los centros de Atención Primaria y el intento de cierre de centros por las tardes».

Allí una representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos manifestará al equipo gerencial su postura «innegociable» sobre la fusión de centros, que rechazan. Y también pedirán explicaciones sobre la falta de médicos. Adrián Arias, presidente de la FAV, asegura que «lo primero que vamos a plantearles es que alguien asuma responsabilidades por lo que ha pasado esta semana en Perchera». «Que los usuarios del centro de salud lleguen y se encuentren con un cartel en el que se les notifica que las instalaciones estarán cerradas es tercermundista», criticó sobre lo sucedido el lunes.

La FAV se reunió en la tarde de ayer en una sesión extraordinaria para abordar la situación de los centros de Atención Primaria durante estas semanas y los problemas que se están presentando ante la falta de personal.

«Las asociaciones se han posicionado claramente en contra de unificar porque esto no solucionaría el problema de la falta de personal, y lo único que se conseguiría sería un recorte», defiende la federación. Arias apunta que «la propuesta de reorganización se traduce en pasar de 15 médicos a 12, o sea, pasar a menos, no nos engañemos». Por ello, tras la reunión, que contó con una amplia presencia de las asociaciones implicadas, se ha acordado llevar a cabo durante el mes de septiembre una campaña informativa en la puerta de todos los centros sanitarios. «Explicaremos a los usuarios las no bondades y perjuicios que la unificación traería».

Asimismo, se recogerán firmas para que «se visualice la preocupación de los ciudadanos ante esta situación que estamos viviendo y la oposición a la fusión». Otra de las medidas adoptadas fue la de iniciar una ronda de contactos con las asociaciones de consumidores, de defensa de la salud pública, de organismos de discapacidades y de pensionistas; en definitiva, con todos aquellos colectivos que hacen un uso más frecuente de los servicios sanitarios. «Es necesario que la Administración vea que este tema preocupa a mucha gente». Con todas estas acciones, la federación espera que «la consejería no siga con su planteamiento y entienda que no nos rendiremos, que somos fuertes».

Residencia Mixta

Por otra parte, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar defendió ayer que la plantilla en la Residencia Mixta de Pumarín está formada por 24 enfermeras y que solo se ha anulado periodos vacacionales a diez de ellas. Además, matizó, con cinco de ellas se llegó a un acuerdo y disfrutaron parcialmente sus vacaciones.

Así, en contra de lo afirmado por Comisiones Obreras, únicamente se suspendieron las vacaciones a un 20% de la plantilla, según la consejería, debido a que no había enfermeras en lista para cubrir estas vacantes.