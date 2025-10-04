Los vecinos de la zona oeste de Gijón retomarán las protestas por el carpetazo al vial de Jove

Los vecinos de la zona oeste volverán a salir a la calle y a enarbolar las pancartas para protestar por los agravios continuos en relación ... con el vial de Jove que llegaron a su cota máxima hace un año cuando el Ministerio de Transportes dio carpetazo definitivo a este acceso rodado a EL Musel que el departamento de Óscar Puente quería ejecutar en superficie. El rechazo de Principado y Ayuntamiento a otra propuesta que no fuera la del túnel soterrado fue la excusa perfecta que encontró el Ejecutivo central para poner el contador a cero a una infraestructura que fue reclamo electoral y en marzo de 2024 estaba a punto de adjudicarse con un presupuesto máximo de 285 millones de euros.

Hoy se cumple un año de la reunión del Consejo Social de la ciudad que abordó aquel mayúsculo fiasco y en la que el actual consejero de Movilidad (entonces de Fomento) del Principado, Alejandro Calvo, se comprometió a liderar una alternativa al fallido vial de Jove, que pasaría por el valle de Aboño, y a consensuarla con los ayuntamientos de Gijón y Carreño su trazado. También prometió reconvertir en bulevar urbano la trama de carretera de la avenida Príncipe de Asturias y actualizar el convenio de los accesos a El Musel de 2005 que recogía el vial de Jove. Hasta la fecha los vecinos afectados no han visto ningún avance en una propuesta que tiene como puntos clave el desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña de la carretera GJ-10, que en febrero acumuló un nuevo retraso por su deficiente tramitación ambiental; la mejora de la carretera GJ-1, entre El Empalme (Carreño) y el puerto de Gijón, y potenciar la traza ferroviaria en el oeste de Gijón para reducir el número de camiones hacia El Musel.

Marzo de 2024 El Ministerio de Transportes da carpetazo al prometido vial soterrado por Jove por riesgos de seguridad para bloques de viviendas y un geriátrico y problemas de operatividad .

3 de octubre de 2024 El secretario de Estado, José Antonio Santano, renuncia a un vial de Jove en superficie, ante el rechazo de las administraciones local y autonómica.

4 de octubre de 2024 Reunión del Consejo Social en la que el Principado se comprometió a liderar la solución para unos nuevos accesos a El Musel por el valle de Aboño.

10 de mayo de 2025 EL COMERCIO desvela que el Ministerio de Transportes deriva a otras obras la inversión que tenía prevista para el fallido vial de Jove.

Promesa de Puente a Barbón

En este punto hay que recordar que l ministro Óscar Puente, tras cancelarse el contrato para el vial soterrado por Jove, se comprometió personalmente con el presidente del Principado, Adrián Barbón, a que se seguirían invirtiendo en Gijón las partidas presupuestarias reservadas para el vial de Jove, algo que a día de hoy sigue en el 'debe' y a expensas de la voluntad política de las partes. En lo inmediato no tiene el Ministerio de Transportes proyectos maduros ni contratos en Gijón a los que derivar esos 285 millones que Hacienda le llegó a autorizar a invertir aquí.

Carlos Arias, presidente vecinal de La Calzada, resume el sentir de los barrios de la zona oeste ante este año transcurrido en blanco. «Nos sentimos defraudados y engañados», afirma. «Creemos que ya ha pasado tiempo suficiente y que los vecinos de La Calzada hemos demostrado mucha paciencia. Debe ser una prioridad que los camiones dejen de circular por la avenida Príncipe de Asturias», remarca, Y avanza que desde su colectivo van a «iniciar un periodo de información y charlas con nuestros vecinos, con el objetivo de preparar concentraciones y convocar una manifestación para dejar claro nuestro descontento ante una situación que ya es insostenible».

La alcaldesa Carmen Moriyón convocará de nuevo el Consejo Social antes de finales de año para volver a poner el foco municipal en este flagrante incumplimiento.