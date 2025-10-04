El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Manifestación en mayo de 2024 en Begoña contra la contaminación y por los incumplimientos con el vial de Jove. Arnaldo García

Los vecinos de la zona oeste de Gijón retomarán las protestas por el carpetazo al vial de Jove

Moriyón convocará al Consejo Social antes de finales de año ante la falta de avances en la alternativa por Aboño que iba a liderar el Principado

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Los vecinos de la zona oeste volverán a salir a la calle y a enarbolar las pancartas para protestar por los agravios continuos en relación ... con el vial de Jove que llegaron a su cota máxima hace un año cuando el Ministerio de Transportes dio carpetazo definitivo a este acceso rodado a EL Musel que el departamento de Óscar Puente quería ejecutar en superficie. El rechazo de Principado y Ayuntamiento a otra propuesta que no fuera la del túnel soterrado fue la excusa perfecta que encontró el Ejecutivo central para poner el contador a cero a una infraestructura que fue reclamo electoral y en marzo de 2024 estaba a punto de adjudicarse con un presupuesto máximo de 285 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  3. 3 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  4. 4

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  5. 5 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  6. 6

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  7. 7 Homenaje a Ike: «Los buenos recuerdos y las risas superan la crudeza del conflicto»
  8. 8 Un incendio amenaza el colegio de las Dominicas de Cangas del Narcea
  9. 9

    Los drones intrusos interfieren de nuevo en Europa y cierran el aeropuerto de Múnich
  10. 10

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los vecinos de la zona oeste de Gijón retomarán las protestas por el carpetazo al vial de Jove

Los vecinos de la zona oeste de Gijón retomarán las protestas por el carpetazo al vial de Jove