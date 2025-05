Los veteranos del Santa Olaya recuerdan a Daniel Ordóñez

EL COMERCIO Domingo, 11 de mayo 2025, 12:34 Comenta Compartir

La IV Comida de Hermandad de la Asociación de Veteranos del CNSO, celebrada ayer sábado estuvo marcada por un sentido homenaje a Daniel Ordóñez, «uno de los socios más queridos de la entidad». De hecho, en el homenaje estuvieron presentes su viuda, Olvido, su hija Miriam, su yerno Sergio y su nieto Iyán. Según destacaron los organizadores, fue su hija, Miriam la encargada de recoger la placa dedicada por los veteranos con una 'distinción especial' a quien tanto hizo por el club.

Miriam leyó un texto en memoria de su padre: «2025 no empezó bien para el Club Natación Santa Olaya, una mañana fría de enero, la noticia corrió como la pólvora, la gente enmudeció y no supo cómo reaccionar. Daniel Ordóñez, 'Dani' nos había dejado para siempre. Apenas recién llegado de unos de sus muchos viajes por el mundo, se embarcó en otro sin retorno que, sin duda, él no hubiera elegido. Qué injusta la vida y qué cruel la muerte. Dicen los estatutos del club que todas las personas socias son iguales, pero es una gran mentira, igual que pensar que nadie es imprescindible. Dani no era un socio cualquiera y, con el tiempo, nos daremos cuenta, de los insustituible que es. Hablar de su talla humana daría para un libro, hablar de su vida en el Club para una enciclopedia, el Santa Olaya fue su vida y su pasión, siempre disponible, siempre incansable y siempre con una sonrisa. ¿Quién no quería a Dani? Organizó durante años la subida a la Campa Torres, ayudó en el Triatlón, participó en el Marcha a Covadonga siendo uno de los portadores de la bandera, organizó el archivo fotográfico del Santa Olaya, comisionó la exposición del 70 aniversario... Y todo ello con su eterna sonrisa, sin un solo reproche. Poseedor de las placas de socio de mérito y socio ejemplar, amén de otros reconocimientos de diversos sectores del club. Daniel no era un olayista más. Y por eso, por muy frías que sean las mañanas de enero siempre va a haber un rayo de sol que nos dé el calor suficiente para seguir trabajando por esta entidad a la que tanto quiso y tanto dio. Esta será la mejor manera de sentirse cerca de Dani».

En el acto se mantuvo un minuto de silencio en honor a todos los socios fallecidos, y la Asociación de Veteranos anunció mantener la tradición en próximas convocatorias.

En la Comida de Hermandad de Veteranos del Oly estuvo presente el presidente, Gonzalo Méndez y la vicepresidenta segunda Noelia Barredo. El presidente del club animó a los veteranos a participar y ser partícipes de la futura ampliación y remodelación del club.