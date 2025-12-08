«Todo lo que hemos visto en Gijón es de diez» Los turistas eligen la ciudad para pasar el puente de la Constitución por la cercanía, la gastronomía y el buen ambiente

Cercanía, gastronomía y buen ambiente. Estas son tres de las principales razones por las que los turistas han aprovechado este puente de la Constitución para conocer Gijóny disfrutar de todos sus atractivos. «Venimos por la fabada y el cachopo», afirma Estefanía Guzmán, al tiempo que visualiza uno de los menús del día en la plaza del Marqués. Vive en Santander con su familia y, aunque su intención era venir todo el fin de semana, no pudieron encontrar hotel. «Pero yo no me iba a quedar sin conocer la ciudad», contesta. Es por eso que este lunes cogieron el coche rumbo a Asturias. «Hemos ido al 'Elogio del Horizonte', que nos ha encantado, también paseamos por San Lorenzo y después de comer conoceremos la zona de Poniente», explica a este periódico. Aunque la parte favorita de su paseo mañanero fue poder ver «trajes y bailes tradicionales» en el Mercado Ecológico y Artesano de la plaza Mayor. «Me encanta poder conocer las culturas de cada lugar que visito», indica.

Precisamente, del mercado venían Mariví Palma, Bernardo Núñez, Naiara Santín, Alberto Beascoechea, Aimar Bascoechea, Ibón Nuñez rumbo al paseo del Muro. Dos familias de Vizcaya que han pasado estos tres días de puente en la ciudad. Un plan que llevan «unos cuantos años» realizando. Durante su estancia se han dedicado a «pasear, comer y comprar», dice Palma mientras señala las bolsas del mercado que contienen dulces y quesos. Pero, ¿por qué repiten? «Gijón nos pilla cerca de casa, a dos horas, y estamos muy a gusto aquí», contesta Palma.

Las luces de Navidad también son un gran atractivo. «Nos encanta esta época. Hay mucha gente que sale a disfrutar de las luces. Todas las calles están muy iluminadas y muy bonitas», señala Santín.

Un paseo por Campo Valdés y un refrigerio a media mañana frente a la estatua de Pelayo. Ese fue el plan del lunes festivo para Julia San Vicente y sus amigos. Todos ellos de Vizcaya y Guipúzcoa. Aunque se hospedaron en Oviedo, «teníamos que venir a Gijón sí o sí antes de marchar», señala San Vicente. El grupo, que ya conocía la ciudad, señala la Ruta de los Vinos como uno de sus lugares favoritos «por el ambiente», aunque «todo lo que hemos visto es de diez», halaga Arantxa Segurola.

