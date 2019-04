Venezolanos residentes en Asturias, preocupados: «No sabemos si va a terminar en un baño de sangre» «Nicolás Maduro no aparece por ningún lado todavía», ha señalado el presidente de la Asociación de Pensionistas de Venezuela en la región EUROPA PRESS Martes, 30 abril 2019, 14:45

Los venezolanos residentes en Asturias, que son unos 2.500, han estado en las últimas horas en contacto con sus familias intentando conocer las últimas noticias relativas a la situación en el paí tras conocer las noticias de que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, haya impulsado la denominada 'Operación Libertad' contra el régimen de Nicolás Maduro.

«He hablado con mi familia y me han confirmado que hay un alzamiento militar, un llamado, en una base aérea de La Carlota, cerca de Caracas; me han dicho que no están dentro, sino en las afueras», ha explicado el presidente de la Asociación de Pensionistas de Venezuela en Asturias (Asopeve), Sergio Primiani. Habló con dos de sus hermanos y con una prima de su mujer. Hay otros parientes con los que no ha podido contactar.

«Estamos preocupados porque todos tenemos familia allí y no sabemos en qué va a terminar esta situación, si pacíficamente o en un baño de sangre...», ha admitido.

Primiani ha dicho que el precio del barril del petróleo ya ha subido como consecuencia de la situación que se está produciendo. «Nicolás Maduro no aparece por ningún lado todavía», ha señalado.

La gente en Venezuela está esperando a ver en qué termina todo. Primiani, que ha insistido en que hace estas consideraciones a título personal, ha explicado que es el propio Maduro podría tener un papel fundamental para que las cosas terminasen bien. «Si dijese que se retiraba para evitar un derramemiento de sangre...», ha apuntado, recordando que la situación en Venezuela es muy delicada desde hace años. «Con lo de hoy creo que la situación se está empezando a romper», ha declarado Primiani.